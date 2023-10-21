【港珠澳大橋】林世雄：致力增車輛常規配額　推行及落實新措施增車流

▲ 林世雄透露，港府致力增加可使用港珠澳大橋的粵港及港澳車輛常規配額。（資料圖片）

下星期二是港珠澳大橋正式通車五週年，運輸及物流局局長林世雄透露，港府一直以「用好、管好大橋」為原則，致力增加可使用港珠澳大橋的粵港及港澳車輛常規配額，以及推行及落實新通行措施，以增加大橋的車流。

收到超過27000宗「港車北上」申請

林世雄今日在網誌表示，除常規配額外，粵港於今年7月1日實施的「港車北上」，截至10月19日，港府共收到超過27000宗「港車北上」申請，當中約20 000宗已完成兩地所有程序，合資格出行；而在10月的首10天，每天平均約有1700架次通過大橋來往香港和珠海，最高一天更達近4000架次。聯同港澳政府設立的「大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」等措施，希望能便利粵港澳居民往返三地。

港珠澳大橋人流和車流方面，林世雄指，今年9月平均每日人流約57000人次，已接近疫情前平均水平。車流方面，本月2日，即國慶長假期間，更達歷來最高約15600架次，而上月平均每日車流約7500架次，是疫情前平均每日車流的約180%。

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責任編輯：區綽彥