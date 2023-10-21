【遺愛人間】27歲準新娘婚禮前意外離世　家屬捐器官救4人：以另一方式活著

▲ 照片來源：奔跑少年影像事務所

結婚是人生的新階段，很多新娘都會拋花球，象徵把自己幸福及祝福送予有緣人。綜合韓國首爾傳媒報導，韓國器官組織捐贈院於本月18日公布，27歲準新娘金建惠（音譯）於早前因潛水意外死亡後，家人藉著捐贈器官，讓這位準新娘以另一種方式繼續活在這個世界上，拯救了4個人的生命。

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根據當地傳媒報道，金建惠於8月在潛水時被巨浪卷走。當她被海警救出送往醫院後，腦部已經陷入死亡狀態。家人希望將她的器官捐獻給有需要的人，手術於9月首爾江西區梨花女子大學首爾醫院進行，金建惠捐出心臟、肝臟和兩側腎臟予4名人士。

金建惠家人表示如果有人因為金建惠而獲得新生，這也意味著她繼續活在這個世上。

▲ 金建惠家人表示如果有人因為獲得她的器官捐贈而獲得新生，這也意味著她繼續活在這個世上。(網絡圖片：事主本人)

金建惠生於首爾，在家中排行第二，性格活潑好動，喜歡與人交往，好奇心強，喜歡烹飪並與他人分享。她在發生意外前，忙於物色婚禮場地和蜜月酒店，準備婚禮。

金建惠的母親對女兒做最後的道別：

我本想祝福你穿著白色婚紗開始新生活，但現在我知道你在天堂看著我們，我希望你在天堂過得快樂幸福，我愛你。

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責任編輯︰王明芳