中年好聲音︱與豪殼睇《川島芳子》齊行善　羅啟豪向偶像梅姐學習：回饋社會

▲ 羅啟豪與歌迷大合照。

今年係梅姐嘅逝世20周年，佢嘅歌迷會因而為梅姐舉辦一連串紀念活動，包括放映梅艷芳嘅電影。作為超級梅艷芳迷的羅啟豪，因為想同與豪殼（歌迷暱稱）齊做善事，於是透過歌迷會「豪吧」在昨日（10月20日）辦《川島芳子》慈善場，將每張票收益撥捐「關懷力量」。

啟豪與歌迷不單止邀請梅艷芳歌迷會「芳心薈」成員齊欣賞梅姐的《川島芳子》，更將部份門票透過「關懷力量」邀請低收入家庭欣賞呢此片。啟豪窩心地在開場前更即場演唱《川島芳子》主題曲《路…始終吿一段》。

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▲ 羅啟豪呼籲支持關懷力量。

延續偶像精神

啟豪表示：「我嘅豪殼都知道梅艷芳係我嘅超級偶像。我除咗好欣賞梅姐嘅舞台風采同埋音樂之外，佢喺台下亦係一個非常有社會責任，時常做善事嘅公眾人物。甚至乎佢留喺呢個世上嘅最後一年嘅2003年，佢自己帶住病都去發起為當時對抗疫情嘅1:99音樂會並作為監製。」

他續指：「宜家我咁幸運終於能夠以唱歌作為自己嘅事業、可以成為一個歌手，我好希望跟隨梅姐嘅步伐去記得要回饋社會。好多謝今次參與嘅豪殼同我去睇呢一齣我最鍾意嘅梅姐嘅電影，同埋去支持『關懷力量』。希望佢哋願意喺將來同我一齊做更加多嘅善事。」

啟豪繼而不忘幫佢今次嘅受惠機構作出呼籲：「我知道『關懷力量』發起咗一個『18區基層學童計劃』為基層嘅單親學童提供免費補習，希望透過幫受惠嘅學童增進知識，去改變佢哋嘅未來。我覺得呢個計劃好有意思，希望可以出一分微力，同埋希望呼籲吓各界特別係我嘅豪殼幫呢個計劃搵場地同埋人手，因為佢哋喺呢兩方面都好有急切需要。」

▲ 羅啟豪抽獎贈爆谷。

暖男啟豪夠細心

此外，當日啟豪差不多坐到最前一行睇戲，他解釋理由稱：「因為我哋攞晒全院嘅座位出嚟抽籤，而我唔想抽到好前嘅豪殼覺得自己好蝕底，所以我諗住坐前啲陪佢哋。」

至於抽到同啟豪坐的粉絲周先生表示：「我可以抽到坐喺啟豪旁邊睇戲，令我覺得我上一世一定做咗好多好事。但係我知道啟豪好鍾意呢齣戲，人又斯文，所以頭先雖然心裏面好興奮，但就迫自己專心咁睇，因爲我怕騷擾倒啟豪，同埋坐得好規矩，連咳都要細細聲。」

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