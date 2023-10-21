離婚界KOL丨張致恒+雯雯首拍片回應網民　Steven夫妻同框談家庭狀況【有片】

▲ 張致恒 (Steven)與太太區燕雯（雯雯）首度同框拍片。

有離婚界KOL之稱的張致恒 (Steven)太太區燕雯（雯雯）不時自爆家庭狀況，又公開大罵張致恒，二人的夫妻關係一直都是外界焦點。

雖然張致恒和雯雯多次陷離婚邊緣，不過兩夫妻卻四年抱四，且想盡辦法賺錢養家。

張氏一家丨雯雯宣布有新搞作 開YouTube頻道分享家庭生活

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進軍YouTube界

雯雯最近於IG透露已跟Steven夫妻檔拍第一條影片，似乎有意進軍做YouTuber。雯雯於IG寫道：

終於出第一條片～

希望大家多多支持

想睇啲咩片都可以留言話俾我知💖

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夫妻同框拍片

雯雯和Steven首度夫妻同框拍片，影片名為「深夜夫妻Q&A @ghosteven2516」，解答網民對他們發出的提問。

對於進軍YouTube界，Steven表示：「有好多支持者同花生友都好鍾意嚟睇我哋IG，所以我哋今日開咗個Q&A環節同大家互動下。」

回應網民提問

有網民問Steven是否已治療性上癮，他反問身旁的雯雯：「你覺得我醫好未？」雯雯回答：「我點知啊？」Steven笑言：「你對住我你唔知？」雯雯說：「我真係唔知。」Steven回應：「我都冇性上癮，何來要醫呢？」Steven其後又指：「新聞標題話我有，我冇話過自己有。」

有網民叫雯雯「過兩招」，問她如何可以從粉絲變成偶像老婆？雯雯指：「我冇諗過會一齊囉。」Steven補充：「所以有四個仔。」

有網民問為何Steven要偷食？Steven解釋：「其實有好多人都有偷食嘅。」

被問到戶口有多少錢？雯雯坦言：「長期都冇錢。你係咪幫我放錢入去？」Steven笑謂：「大部份時間都係唔夠一百，㩒唔到出嚟。」

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照顧小孩不易

被問到雯雯會否考慮上班？雯雯回答：「梗係有啦，我啱啱先生完咋，同埋邊個照顧小朋友？」Steven說：「其實照顧小朋友係一件幾困難嘅事，我哋大家都有諗住一齊出去做嘢，但我哋嘅狀態實在唔容許我哋請工人，所以我哋𠵱家都好努力拼搏緊，希望可以請到工人返嚟。」

雯雯續說：「個個都問我點解唔去做嘢，咪就係要照顧小朋友。屋企人有幫手，但無可能長期㗎嘛。」Steven解釋：「同埋呢四年嚟佢一直都係處於懷孕狀態，佢啱啱先冇再懷孕，嚟緊嘅日子大家會編排得好啲。」

雯雯透露她是Sun Boy'z的粉絲，「佢對Fans麻麻地，所以好快就走咗。」

談避孕+離婚

雯雯被問到為何這麼不滿Steven卻又不避孕？雯雯回應：「係啊！好不滿啊！一年裏總有啲日子係關係好少少。」

至於有否想過離婚？雯雯直言：「日日都諗緊。」Steven提醒她：「離婚......諗下好喇。」雯雯回應他：「咁就要睇你喇。」被問到有否後悔嫁給Steven？雯雯覺得：「𠵱家有㗎。」

問到雯雯被Steven甚麼優點所吸引？雯雯說：「咁一定係靚仔啦，一定唔係𠵱家先，300磅。

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