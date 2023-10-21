【支原體肺炎】因感染致入院人數增　劉宇隆：未有疫苗預防

▲ 衞生防護中心說，本港今年8月因為肺炎支原體感染，而入院的人數有所增加，惟未達到2016年及2019年的高峰水平。(資料圖片)

內地多個地區近日爆發「支原體肺炎」，衞生防護中心稱，留意到相關情況，本港今年8月起因為肺炎支原體感染，而入院的人數有所增加，惟未達到2016年及2019年的高峰水平。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，肺炎支原體感染可引致嚴重肺炎和併發症，甚至死亡，而目前並無預防疫苗，呼籲市民不能忽視，要注意個人衛生。

劉宇隆今日在一個電台節目表示，感染肺炎支原體後可出現多類病徵，包括上呼吸道感染、支氣管炎引致咳嗽和發燒等，例如咳嗽可以持續數星期，而最嚴重是引致肺炎，發高燒。他說，這個病潛伏期可達1至4星期，如果有群體長時間處於密集而又空氣不流通的環境，較易受感染，所以通常在院舍及學校爆發。

葉柏強：每隔數年爆發 對上一次是2019年

港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，肺炎支原體感染在本港每隔數年就會爆發一次，對上一次是2019年，九成感染者出現發燒和咳嗽等徵狀，但仍有一成感染者可能出現嚴重下呼吸道感染。

葉柏強指，肺炎支原體感染是一個非常常見，以及存在已久的微生物感染，在新型肺炎疫情前，是其中一種最常見會引致小朋友及年輕人有發高燒及上呼吸道感染徵狀，一般感染肺炎支原體，症狀會較輕微。

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責任編輯：區綽彥