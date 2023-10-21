【支原體肺炎】多地爆支原體肺炎嚴重可致死　一文看清傳播途徑+潛伏期+預防方法

▲ 近日多地爆發肺炎支原體感染（又稱支原體肺炎、肺炎黴漿菌），患者激增。(網上圖片)

近日多地爆發肺炎支原體感染（又稱支原體肺炎、肺炎黴漿菌），患者數目激增，當中主要是兒童和青少年，有醫院多達數百人輪候看症，而上海新華醫院、北京兒童醫院等著名兒科，醫護人員加班看診，兒科病房爆滿需要加床。惟不少家長對肺炎支原體一知半解，本文整合專家及衞生暑講解肺炎支原體感染病徵傳播途徑、潛伏期及預防措施。

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衞生防護中心表示，最新監測數據顯示，今年8月起，因肺炎支原體感染而入住公立醫院的人數有所增加。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，肺炎支原體感染可引致嚴重肺炎和併發症，甚至死亡，而目前並無預防疫苗，他呼籲市民不能忽視，要注意個人衛生。

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，肺炎支原體感染可引致嚴重肺炎和併發症，甚至死亡。(資料圖片)

日前，劉宇隆在一個電台節目表示，感染肺炎支原體後可出現多類病徵，包括上呼吸道感染、支氣管炎引致咳嗽和發燒等，例如咳嗽可以持續數星期，而最嚴重是引致肺炎，發高燒。他表示：

這個病潛伏期可達1至4星期，如果有群體長時間處於密集而又空氣不流通的環境，較易受感染，所以通常在院舍及學校爆發。

他又提到，肺炎支原體感染亦可引起腦炎、貧血、腎功能受損以及過敏皮膚發炎等，情況可以很嚴重。

▲ 葉柏強日前在電台節目後表示，肺炎支原體感染在本港每隔數年就會爆發一次。(資料圖片)

肺炎支原體每隔數年爆發一次

另外，港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強在出席電台節目後表示，肺炎支原體感染在本港每隔數年便會爆發一次，對上一次是2019年，九成感染者出現發燒和咳嗽等徵狀，但仍有一成感染者可能出現嚴重下呼吸道感染。

要留意近年在世界各地，包括內地的城市都發現，肺炎支原體感染對抗生素的抗藥性有惡化情況，現時有6至7成新感染個案，可能需要用一些藥效更強的抗生素治療，可能影響到小朋友的骨骼及牙齒。

而根據香港衞生暑衞生防護中心指出，肺炎支原體感染是由一種名為肺炎支原體的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每3至7年便可能出現一次社區性爆發。

高危群組及病徵

肺炎支原體可引致急性呼吸道感染，患者通常會在1至4星期內逐漸病發。大部分受到感染的患者會出現輕微上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，只有5至10 %的患者會患上非典型肺炎。

在健康及較年輕（少於40歲）的社區感染肺炎患者中，肺炎支原體為最常見的病原體之一，而當中以介乎5至20歲的社區感染肺炎患者的感染率最高。

雖然肺炎支原體通常只會引起輕微疾病，但一些患者仍可出現肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症，尤其是長者或免疫力弱的人士。

傳播途徑

肺炎支原體主要透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫在人與人之間傳播。此細菌亦可透過直接接觸患者的鼻喉分泌物傳播，或接觸剛被患者分泌物污染的物件間接傳播。肺炎支原體引致的爆發通常發生於擠逼的學校和院舍。

潛伏期

潛伏期介乎1至4星期，通常為3星期。

治理方法

大部分輕微感染的患者可自行痊癒。而肺炎或嚴重感染的患者，可用抗生素治療。

預防措施

現時並沒有疫苗可預防肺炎支原體感染，市民應採取一般預防呼吸道感染的措施：

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。

患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力較弱的人士。

2. 保持良好的環境衞生

經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（即把1份5.25%漂白水與99份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水（即把1份5.25%漂白水與49份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

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責任編輯︰王明芳