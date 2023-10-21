【食用安全】酒店婚宴爆集體食物中毒　逾百名賓客上吐下瀉求醫

▲ 酒店婚宴爆集體食物中毒，逾百名賓客上吐下瀉求醫。

內地一間酒店早前爆發大型食物中毒事件。河南省一名王姓女子透露，其弟弟10月1日在涉事酒店舉辦婚宴，結束後100多名親友陸續出現上吐下瀉的症狀，部分人求醫後被診斷為食物中毒，而涉事酒店最初同意賠償，但後來卻反悔，稱與事件無關。

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根據《澎湃新聞》報道，王女士弟弟上月在駐馬店平輿縣一間酒店舉辦婚宴，共設宴18桌，約有180名親友參加。當晚7時許，王女士開始腹瀉，其妹妹和表弟亦出現不同程度的嘔吐、肚屙症狀，但他們以為只是腸胃不好，未太在意。

直到數日後，王女士才從其他親友口中得知，有20多人參加婚宴後當日，出現腹瀉、腹痛、嘔吐、發燒等症狀，礙於情面才沒有向王女士一家提起此事。

其後，王女士再致電其他參加婚宴的親友，結果發現當日參加婚宴的賓客中，竟有100多人出現上述症狀。

王女士和家人其後到酒店反映事件，並前往平輿縣市場監管局投訴。她透露，酒店最初同意賠償醫藥費，但隨後又反悔，稱事件與酒店無關。

市場監管局對酒店食材進行抽檢，稱沒有發現過期、變質和引起食源性疾病的問題。負責人又指，經過研判，發現患者症狀不符合食物中毒的特點，基本排除是食物中毒所引起，根據臨床表現，初步判斷是諾如病毒感染引起。又指當日參與婚宴的賓客中，有不少是從外地回來，懷疑他們可能攜帶諾如病毒。

但王女士認為，距離事發日已過去多天，有關食材早已無法檢驗，因此對市監局的調查結果不敢苟同。她又透露，在網上發文分享事件後，有數名近期在該酒店辦過宴席的網民聯絡她，指出現同樣情況。目前，王女士正聯絡其他苦主，並收集證據，準備起訴酒店。

諾如病毒是食物中毒常見成因

根據衞生防護中心資料，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。

在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，諾如病毒亦可引致急性腸胃炎爆發。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。諾如病毒以往常被稱為諾沃克類病毒。

諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

潛伏期

潛伏期通常為12至48小時。

治理方法

只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1至3天內自行痊癒。抗生素對此病並無療效。

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責任編輯：羅嘉欣