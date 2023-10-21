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【假日活動】單車節明日舉行設觀眾席　港台電視、旅發局YouTube直播

社會 14:14 2023/10/21

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

由旅發局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」 將於明日舉行。(旅發局供圖)

由旅發局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」 將於明日舉行，由明日凌晨 1 時起，新界南、九龍西及尖沙咀多處將分階段實施臨時封路安排，當中青馬大橋上層，往九龍方向，將會在當日上午 7 時 15 分重開；大部分主要幹道及道路將於早上九時起分階段解封。

單車節有「50 公里」及「30 公里」非競賽項目的單車愛好者，將一同穿越鬧市、馳騁公路。另外，重頭戲是國際單車聯盟（UCI）1.1 級公路賽，14 支來自澳洲、意大利、馬來西亞、泰國、內地及香港單車隊等勁旅將雲集尖沙咀，上演繞圈賽，近百名專業車手於彎多路窄、坡度起伏的獨特賽道中，鬥逾 100 公里。

設觀眾席  港台電視、旅發局YouTube、FB直播賽事

市民可到尖沙咀海濱花園、永安廣場對面的觀眾席，近距離觀賽，座位先到先得。香港電台電視 32，旅發局 YOUTUBE 及 FACEBOOK平台會直播賽事，同時亦透過不同平台向東南亞、中東及內地等超過 10 個國家及地區播放。

通關後首次單車節  有泰國旅客參與

今次是通關後首次單車節，旅發局亦與泰國旅行社合作，舉辦單車旅行團，約有 20 名泰國旅客參與，包括三名擁有超過十萬粉絲的單車網紅。團友共來港 3 天 2 夜行程，除了參加單車節「50 公里」 項目外，亦會安排到黃大仙祠及車公廟等著名廟宇參拜。

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責任編輯：區綽彥

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