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獎門人︱梁超怡獲封「賈曉晨接班人」 　被麥美恩取笑大臉 戴祖儀靚抽反擊

娛樂 14:19 2023/10/21

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

《獎門人Halloween感謝祭》陳家樂、阮兆祥、戴祖儀（左起）。

《獎門人Halloween感謝祭》今晚（10月21日）播出，今集「獎門人」曾志偉繼續缺席，由「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡及「新獎老」林正峰任主持。

劉穎鏇光速口接意粉

今集兩隊陣容分別是「黎諾懿邀請隊」的黎諾懿、戴祖儀（Joey）、劉穎鏇（Tiffany）、賴慰玲、關楓馨、梁超怡，以及「英皇娛樂隊」的陳家樂、泳兒、何珮瑜、沈震軒、曾樂彤、李靖筠。

眾人之中，以家樂表現最為突出，因在電影《紮職2》中的亮眼表現獲錢嘉樂特別關注的他，於「開心無敵搵啖食」中展現超凡身手，一招向後鯉躍接髮菜獲得全場熱烈掌聲之餘，嘉樂亦激讚：「直頭可以拍《關公傳》。」

另一不凡身手代表人物還有已榮升打女的Tiffany，光速以口接實「飛天忌廉意粉」的她，動作俐落中不失豪邁，獲大讚「好掂」。

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家樂聽到太太名即甜笑

在「搵啖食」中贏了頭威的家樂，最終無以為繼，之後無論「開心無敵爭櫈仔」或是「開心無敵口噏噏」均連環失利，在「口噏噏」中更因點極唔明激到拍檔曾樂彤反白眼。

喜怒形於色的家樂，在「開心無敵落大閘」中聽到太太「連詩雅」名字時，又忍不住開心甜笑，十分過癮。

其他搶焦人物還有有份演出熱播劇《香港人在北京》的戴祖儀（Joey），在「搵啖食」中，麥美恩邊放髮菜邊取笑Joey「大臉」說：「戴祖儀你塊臉咁大，要大Pat啲」；Joey不但未有介意，更豁出去自抽反擊：「我塊臉接係咪多三分先？」可惜最終因表現太差只獲判半分。

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泳兒拋下歌手包袱

之後，在「落大閘」中，投入到瞓晒地的Joey，當聽到答案是「黎諾懿可能有嘅嘢」時，竟衝口而出說了「有錢」二字，引爆全場笑點。

同樣瞓身參與遊戲的還有泳兒拋下歌手包袱瘋狂「鬥雞眼」的她，問答環節中展現了「爛Gag IQ王」真身，答題命中率近乎90%。

泳兒投入度100分。

在「落大閘」中見到「Chok」這個單詞時，又衝口而出大叫「林峯」，成功令隊友全線估中，為「英皇隊」靈魂人物。

至於梁超怡則因玩「開心無敵啜乒乓」時表現忘形，獲封為「啜乒乓」經典代表人物賈曉晨的接班人，值得期待。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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