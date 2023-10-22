【乳癌月】齊逛「Encolour Your Life 慈善義賣迷你市集」認識乳癌 集合打卡、玩樂和舌尖品味的愛心體驗

乳癌是本港女性的頭號威脅，個案數字於最近10 年上升7成。幸而癌症治療一日千里，適合的治療配合正面積極的心態，加上親朋和社會的支持，患上乳癌的她們不用再孤單承受，定然可以再次展現自信的色彩，重拾生命的希望，踏出更精彩的人生! 適逢 10 月是國際乳癌關注月，為了喚起公眾對乳癌的關注，以及向一眾美麗的「她」送上支持和祝福，英國阿斯利康及日本第一三共攜手支持，於 10月22至23日 (週日 [即明天] 及週一) ，一連兩日在尖沙咀 K11 MUSEA 舉行的「Encolour Your Life (增色 新希望) 慈善義賣迷你市集」。

以粉紅色為主題色調的「Encolour Your Life 慈善義賣迷你市集」備有豐富的乳癌資訊，幫助大家認識這個女性的心頭大患，亦會義賣由癌症病人製作的 Handmade 曲奇，義賣所得款項將全數捐贈予癌症資訊網慈善基金，以推廣癌症資訊及支援癌症病人。

除此之外，現場更提供一連串的身心體驗，4 大亮點包括：

• 切合主題的霓虹燈裝置及花藝牆飾，讓您可以多角拍照打卡，hashtag 身邊朋 友，呼籲他們關注乳癌；

• 內藏驚喜彩蛋的巨型扭蛋機，製造特「大」樂趣；

• 水轉印工作坊，即場報名參加水轉印工作坊，與好友伴侶一起 DIY；

• 季節限定雪糕，供您免費任品嚐

「Encolour Your Life 慈善義賣迷你市集」詳情：

日期：10 月 22 日(日)及 23 日(一)

時間：中午 12 時至下午 7 時

地點：K11 MUSEA 8 樓 Nature Discovery Park

不可不知 3 大乳癌資訊：

1)女性不可忽視的威脅：乳癌

根據醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，乳癌是威脅本港女性的頭號癌症，佔女性癌症個案 28.4%，每 14 名女性便有 1 人在一生中會患上乳癌，年輕女士都不能倖免 。而患病個案更呈上升趨勢，單單 2020 年便錄得4,988 宗新症，較十年前上升達 65%。

乳癌分為多種類型，如荷爾蒙陽性 (HR) 、第二型類表皮生長因子(HER2) 型乳癌及三陰性等 4。當中第二常見的 HER2 型乳癌，約佔所有乳癌個案兩成至三成。這類乳癌的特徵是癌細胞的 HER2 水平較正常為高，促使乳癌細胞過度分裂成長，令腫瘤急速惡化，故此是一種擴散較快及侵略性較高的乳癌類型，復發率也較其他乳癌為高。

２）適切治療更有效緩解病情

HER2 型乳癌一向被認為是較為棘手的乳癌，幸好現時有不同的治療選擇可用，常用手段包括手術、電療、化療、荷爾蒙治療及標靶治療等，醫生會因應病況及個人意願建議合適的治療方案。

抗體藥物複合體（antibody-drug conjugate, ADC）是近年治療癌症的新方向，並已成為HER2 乳癌治療的選項。ADC 標靶藥由單株抗體和化療藥物組合而成 ，當中的單株抗體部分發揮猶如「生物導彈」的功效，精準辨識癌細胞表面的特定抗原，有效依附在其表面並誘導藥物進入癌細胞，從而讓化療藥物釋放藥效殺死癌細胞。

３）定期進行乳房自我健康檢查

乳癌是嚴重的疾病，確診患病固然令人徬徨不安，但隨著醫療科技不斷發展和進步，對付癌症的方法和藥物愈來愈多，可以更有效控制病況，故此確診患上乳癌的女士毋須灰心氣餒，只要好好接受治療，保持正面樂觀的態度，便可以讓您重拾正常的生活步伐，以自信美麗的姿態，享受精彩燦爛的人生。

與此同時，女士們亦應時刻關注乳房健康，宜熟悉乳房的外表和觸感，並定期進行乳自我檢查，一旦發現任何不尋常變化，便要盡快求醫。早期乳癌如果能及時發現，治癒機會可以超過 99%。此外，大家亦應採取健康的生活模式，包括均衡飲食、恆常運動、維持適中體態、避免酗酒，以減低患病風險。

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責任編輯︰羅嘉欣