【JPEX案】何珮珊：當局正檢視虛擬資幣場外找換店監管制度　打擊洗黑錢

▲ 海關關長何珮珊透露，政府和監管部門正就虛擬資幣場外找換店，檢視現行法例和監管制度。(資料圖片)

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，引起社會關注，海關關長何珮珊透露，政府和監管部門正就虛擬資幣場外找換店，檢視現行法例和監管制度，打擊洗黑錢活動，同時保障投資者。

何珮珊在一個電視節目表示，本月底會到韓國與當地海關開會，並會會簽署合作備忘錄，加強打擊洗黑錢的情報交流及雙方執法行動的合作。她指，虛擬貨幣交易很多時都牽涉跨境交易，海關要與國際情報中心交流合作，期望追蹤到來源，近年亦因此比較重視與海外執法機構的合作機制。

海關早前截獲有人從英國運送被指煽動的「羊村繪本」來港，何珮珊指，社會仍有人別有用心發動「軟對抗」，海關會阻截煽動性刊物流入本港。

最近一次招聘海關督察 申請上升75%

另外，何珮珊表示，當局放寬容許大學三年級的學生報考海關人員的安排後，招募情況頗理想，以最近一次招聘海關督察為例，申請上升75%，海關亦準備到上海招聘，期望吸引內地港生投考。

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責任編輯：區綽彥