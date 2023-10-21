  • 23°C
香港時間 : 20231021日 (週六) 15:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區選夜繽紛】一連三日灣仔「海濱藝遊坊」設宣傳攤位　有互動遊戲、宣傳單張及紀念品

政治 15:37 2023/10/21

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

政制及內地事務局指，今日起，一連三日晚上會在灣仔「海濱藝遊坊」設立「區選夜繽紛」的宣傳攤位。（資料圖片）

政制及內地事務局指，今日起，一連三日晚上會在灣仔「海濱藝遊坊」設立「區選夜繽紛」的宣傳攤位，以「零距離」與市民接觸，並以輕鬆手法向市民講解完善地區治理體系及重塑區議會對市民的切身好處，以及鼓勵市民大眾及有志服務地區的愛國愛港人士，積極參與今次的區議會選舉。

「區選夜繽紛」的攤位設有互動遊戲及專人講解，並會派發宣傳單張及紀念品，讓市民進一步了解區議會選舉及其他完善地區治理體系的情況，同時亦設有「打卡」位置供市民拍照留念。

此外，政制及內地事務局在本月底將推出一連串的「區選進社區」推廣活動，在各區商場等人流密集的地方設置親子工作坊、展覽及互動遊戲等，並會安排流動資源中心及流動遊戲攤位，巡迴在不同地區向市民推介新的區議會及鼓勵市民積極參與區議會選舉。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【美酒佳餚巡禮】90後創辦本地蜂蜜酒首參展　音響吧周末延長營業夜繽紛
17:26 2023/10/19
【美酒佳餚巡禮】90後創辦本地蜂蜜酒首參展　音響吧周末延長營業夜繽紛
【夜繽紛】九龍灣「啟業主場」辦螢光嘉年華　何永賢：盼夜繽紛擴展到屋邨
22:03 2023/10/20
【夜繽紛】九龍灣「啟業主場」辦螢光嘉年華　何永賢：盼夜繽紛擴展到屋邨
【美酒佳餚巡禮】餐廳酒吧推優惠「品味全城」　蘭桂坊另類體驗谷生意
今日 06:00
【美酒佳餚巡禮】餐廳酒吧推優惠「品味全城」　蘭桂坊另類體驗谷生意

你可能感興趣

【美酒佳餚巡禮】90後創辦本地蜂蜜酒首參展　音響吧周末延長營業夜繽紛
17:26 2023/10/19
【美酒佳餚巡禮】90後創辦本地蜂蜜酒首參展　音響吧周末延長營業夜繽紛
【夜繽紛】九龍灣「啟業主場」辦螢光嘉年華　何永賢：盼夜繽紛擴展到屋邨
22:03 2023/10/20
【夜繽紛】九龍灣「啟業主場」辦螢光嘉年華　何永賢：盼夜繽紛擴展到屋邨
【美酒佳餚巡禮】餐廳酒吧推優惠「品味全城」　蘭桂坊另類體驗谷生意
今日 06:00
【美酒佳餚巡禮】餐廳酒吧推優惠「品味全城」　蘭桂坊另類體驗谷生意
香港夜繽紛 區議會 灣仔 區議會選舉 政制及內地事務局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月21日 時間12:05）
【支原體肺炎】支原體肺炎致內地兒科淪陷　醫生指本港個案開始增多：有部份出現耐藥性
【支原體肺炎】支原體肺炎致內地兒科淪陷　醫生指本港個案開始增多：有部份出現耐藥性
【提防受騙】77歲翁墮WhatsApp投資騙局　1個月內損失1140萬元
【提防受騙】77歲翁墮WhatsApp投資騙局　1個月內損失1140萬元