【區選夜繽紛】一連三日灣仔「海濱藝遊坊」設宣傳攤位　有互動遊戲、宣傳單張及紀念品

▲ 政制及內地事務局指，今日起，一連三日晚上會在灣仔「海濱藝遊坊」設立「區選夜繽紛」的宣傳攤位。（資料圖片）

政制及內地事務局指，今日起，一連三日晚上會在灣仔「海濱藝遊坊」設立「區選夜繽紛」的宣傳攤位，以「零距離」與市民接觸，並以輕鬆手法向市民講解完善地區治理體系及重塑區議會對市民的切身好處，以及鼓勵市民大眾及有志服務地區的愛國愛港人士，積極參與今次的區議會選舉。



「區選夜繽紛」的攤位設有互動遊戲及專人講解，並會派發宣傳單張及紀念品，讓市民進一步了解區議會選舉及其他完善地區治理體系的情況，同時亦設有「打卡」位置供市民拍照留念。

此外，政制及內地事務局在本月底將推出一連串的「區選進社區」推廣活動，在各區商場等人流密集的地方設置親子工作坊、展覽及互動遊戲等，並會安排流動資源中心及流動遊戲攤位，巡迴在不同地區向市民推介新的區議會及鼓勵市民積極參與區議會選舉。

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責任編輯：區綽彥