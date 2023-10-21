【野豬闖旺角花墟】漁護署：已將涉事野豬人道處理　以保障市民安全

▲ 旺角花墟今早（21日）發生突發意外，有野豬衝入花店，店員手部被咬傷。（資料圖片）

漁護署表示，今早接獲警方轉介，指花墟有野豬出沒，遂即時派員到場跟進，專隊到場後發現一頭野豬，期間，野豬衝入園藝街一花店，並咬傷一名市民。漁護署獸醫以麻醉槍將野豬麻醉並捕捉。



涉事野豬為成年雌性，重約55公斤，體長約1.2米。漁護署指，考慮到該頭野豬曾襲擊市民，繼續在市區出沒會對公眾構成危險，漁護署人員遂將其人道處理，以保障市民安全。

漁護署發言人提醒，市民遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們，亦不應向野豬拋擲物件或驅趕牠們，以免因挑釁野豬而發生危險。如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。市民如發現有野豬被困，切勿自行處理，應立即致電1823通知漁護署跟進。如野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。

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責任編輯：區綽彥