【小一面試】現場直擊保良局陳守仁首輪面試　考核內容率先公開考配對+畫畫著重創意

備受家長追捧的直資小學保良局陳守仁小學，今日（21日）進行首輪面試，疑受移民潮影響，往年大排長龍入校的情況不復見。面試在早上9時開始，記者到現場直擊，直至早上11時半，大約100人入內面試。據知面試會分上下午舉行，有準備升小的同學受訪時透露面試內容，直言心情不緊張，過程十分開心，而家長普遍都為子女報考5間或以上的小學。

辦學宗旨以充分發展兒童的潛能的陳守仁小學，首輪面試內容是看電視畫動物及看圖配對，以12人一組進行，需以英文及廣東話跟老師對話。學校允許一名家長陪同入內，家長需於課室中等候，但可以透過電視轉播看到面試的情況。

陳守仁除了吸引不少本地家長外，還有中德混血兒、中英混血兒，及來自上海的同學。當中中英混血兒的柏小朋友表示，從小在英語環境下長大，覺得自己在英文口語方面有優勢。而來自上海的卞同學則表示，來港讀書是因為媽媽在香港工作。

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學校重創意

陳守仁著重學生創意發展，畫畫差不多是每年必考的面試題目，完成面試後，小朋友可取回自己的畫冊，大部分小朋友都透露畫了蛇、兔、牛、豬、魚、青蛙及烏龜。

有家長表示，為小朋友報考了十幾間學校；亦有家長只報讀了兩間。受訪的家長均表示沒有為小朋友參加面試班，抱平常心的態度，順其自然讓小朋友自由發揮。

與小朋友以父子裝上陣的馮先生表示，「喜歡陳守仁校風純樸，學生都好標青，成績、運動，其他課外活動都ok」。

家長關太則透露，希望小朋友讀英文小學，認為陳守仁的課外活動適合女兒好動的性格。李先生則大讚指，校園很漂亮，老師都很鼓勵學生。陪同仔仔面試的戴太表示，喜歡學校著重創意，能令仔仔開心。

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需選讀一種外語

被譽為平民國際學校的直資保良局陳守仁小學，全年學費不足2萬元，有一成是外籍學生，令華裔孩子同時接觸多元語境，每年吸引不少家長報讀。

第一次面見將於10月21、28及29日舉行，學生需出席其中一日的面見日。校方將於11月23日公布進入第二輪面試的名單，面試安排在12月2日舉行，之後在2024年1月18日公布取錄及備取名單，獲取錄的學生須在2024年1月下旬註冊，其後在3至8月會陸續有小一銜接活動。

位於油麻地的陳守仁小學在1999年創校，採用英文為教學語言，但設有第三語言課程，學生小一入學前須在日語、西班牙語及法語中選其一，學習6年。學校亦設有日文、法文、英文和中文室，當學生入到語言室，便需要講該種語言。

該校每年逾一半學生考入直資中學，也有不少學生獲派主流官津名校。學校每年都有數千人爭奪小一學額，競爭非常激烈。陳守仁小學2022/23年度的學費為$19,800，分十期繳付（每月$1,980）。

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記者:陳麗薇