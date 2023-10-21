【婆媳關係】生B後與兩老同住　新抱力數奶奶3宗罪：想帶個女搬走

▲ 有人妻為了方便返工有人幫手湊B，她贊成同老爺奶奶同住，點知惡夢開始了…

相見好同住難，婆媳關係更是千古難題！有人妻在網上發文吐苦水，指本來同老公過二人世界，但因為計劃生B方便有人幫手湊，所以換樓同老爺奶奶一齊住。豈料自B女出世後，惡夢便開始，人妻力數奶奶3宗罪，老公只勸她「住埋一齊就係要忍讓下」，令她嬲爆想帶半歲女搬走。

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該名人妻自稱28歲，育有一個6個月大的B女，她日前向IG專頁「lovers_channel_」投稿，表示結婚時與老公過二人世界，計劃生小朋友後，便與老爺奶奶同住，方便有人照顧小朋友。

人妻續指，最初與兩老同住時相安無事，直到最近女兒「越黎越多反應，奶奶就開始嚟料」

日頭有時我未起身，我女醒咗「呀」咗一聲，佢就即刻衝入我間房度抱起佢，跟住話我做咩仲唔起身，唔理個女！

人妻又指，偶爾做其他家務，例如洗奶樽時，女兒「自己碌碌下就扭計」，奶奶又會走去抱起女兒，並對她說：「媽媽唔理你咁衰呀！嫲嫲喺度呀！」，人妻直言已告訴奶奶，不要再跟女兒說這些話，「小朋友好細個就識聽」，但奶奶不理會，更表明不相信，

佢話唔信，仲話佢講下笑咁都唔得！

最近人妻子開始讓女兒轉食固體食物，有時女兒不願進食，奶奶見狀又忍不住出招，

佢又喺我則邊問我「係咪想餓死個女，咁樣做人阿媽唔得㗎！」，跟住又對住我個女講，「你睇下嫲嫲最錫你呀！」

面對奶奶多次向女兒洗腦式指責媽媽不好，人妻曾多次向老公投訴，但夾在中間的老公，只勸她忍讓，

佢話住埋一齊就係要忍讓吓，奶奶都係緊張個孫先會咁，佢係無心嘅，但我每日聽聽埋埋真係好想帶埋個女搬走。

貼文一出，即掀起熱議，不少網民都反對她為方便同老爺奶奶同住，「奶奶10個有9個都係咁，乜都要聽佢話要點湊點湊，所以情願請工人都唔好叫奶奶幫手湊」、「同老爺奶奶一齊湊呢個決定你都有份，你都贊成㗎喎 ！呢個一齊湊嘅諗法已經係錯到不得了！同住難，就一定，同老爺奶奶住會慳唔少，方便唔少，相處唔到要搬走。」、「忍？你問下你老公，係咪要忍到個女要同自己斷絕母女關係為止？」

另有網民表示，他小時候由「四大長老」湊大，「講真，自懂性以來，我都聽唔少我父母嘅壞話，但從未有對父母有負面感覺，簡單嚟講就係睇到嘅唔係我聽到咁，大大下仲識駁『我爸爸／媽媽唔係你講咁，你再講我唔彩你！』，四大最驚呢句」。

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責任編輯︰王明芳