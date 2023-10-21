田豪祖3寶丨鄧兆尊大方晒與阿三「婚照」　現代韋小寶分享避孕方法

▲ 「現代韋小寶」鄧兆尊於《田豪祖3寶》晒出與「阿三」的「婚照」。

被封為「現代韋小寶」的鄧兆尊有3位女朋友，他最近上YouTube節目《田豪祖3寶》時晒出與新「阿三」陳小姐的甜蜜合照，似乎陳小姐非常得寵！

鄧兆尊向來有不生B的家規，並大方公開避孕方法。

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大方晒「婚照」

艷福無邊的鄧兆尊多年來都享盡齊人之福，他有3位女友，分別為「大婆」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，陳小姐為其新歡，取代了之前的「阿三」Claire。

鄧兆尊近日上節目《田豪祖3寶》時不經意放閃，晒出與陳小姐的疑似婚照，且大方讓開予大家觀賞。

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分享避孕方法

節目中，鄧兆尊自爆懷疑愛貓大肚：「𠵱家檢查緊，希望唔係，否則好大鑊。」曾志豪問他：「你隻貓唔係比喻嚟架嘛？」鄧兆尊笑言有被逼造人的壓力：「啲馬有時都會被逼入閘！你知唔知呀？」

被問到有甚麼避孕方法？鄧兆尊指：「好易啫，自己去家計會暗地裏剪咗佢咪得囉，如果佢話有咗就恭喜晒，你點會有咗？」

他又認為養BB並非最大問題，最難的是教育下一代。

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