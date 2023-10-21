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羅密歐與祝英台︱與宅男女神游嘉欣多咀戲　周嘉洛笑言：錫到冇晒感覺【多圖】

娛樂 16:36 2023/10/21

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》昨晚（10月20日）劇情講羅密歐（周嘉洛飾）在萬事通（陳豪飾）幫忙下，成功偷渡往天南市見茱麗葉（游嘉欣飾）。

結果，羅密歐與茱麗葉見面後被帶往「秘密樂園」—教堂中被廢置的馬戲團，貪玩的茱麗葉化身胡桃夾子、並利用魔鏡中倒影與羅密歐大玩「倒影hide and seek」。之後穿上盔甲的茱麗葉與扮演天使的羅密歐上演唐吉訶德皮影戲，並在浪漫又唯美的氛圍下深情擁吻。

【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】

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游游拍咀戲最難係忍笑

相關場口由美術總監馬光榮精心設計，旋轉木馬、魔鏡及皮影戲等陳設均是為了凸顯童話感。馬光榮透露安排茱麗葉穿盔甲別具意義：「想帶出其實係茱麗葉救咗羅密歐呢個訊息。」

愛得癡纏又轟烈的羅茱在劇中有大量Kiss場口，游游與嘉洛坦言是二人拍劇以來錫得最多一次，嘉洛更笑言錫到無感：「我哋拍kiss戲去到後期已經錫到冇感覺。」

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游游輕露事業線

至於游游則指最難是忍笑：「我哋未正式拍劇前已經要錫，我記得係拍宣傳片，總之每次見到嘉洛我都想笑，拍宣傳片時笑咗好耐。」嘉洛聞言無奈謂：「真係好唔尊重。」又補充指因錫游游錫得太多，成為幕後工作人員「攻擊」對象。

身為現時TVB上位小花的游游，在《羅密歐與祝英台》有不少靚造型，而且有時更輕露事業線派福利，盡展「宅男女神」的實力。

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其實她十分勸力，現年23歲的游游在2018年成為旗下 big big channel藝人，刑2020年加入J2清談節目《#後生仔傾吓偈》漸為觀眾認熟，同年參演《香港愛情故事》人氣急升，之後拍劇機會不斷，演《青年心城之撐起青春》、《回歸》、《你好，我的大夫》成上位小花。

而且期間繼續學業，邊讀書邊發展演藝事業的游嘉欣，在今年4月完成香港城市大學管理學系學士課程。

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此外，她也明白藝人的外表很重要，本身有點嬰兒肥的游游努力動運動keep fit，當中包括打泰拳，結果成功塑身。

而且不只修身，做運動所獲還可在拍劇時派上用場。於《羅密歐與祝英台》內有不少武打戲份，在拍攝前要特訓，而游游的身手靈活及筋骨柔軟而令劇組驚喜，她曾受訪笑言：「好彩我本身有玩開boxing，同有拉開筋。」果然，機會是留給有準備的人。    

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撰文 : TOPick柴犬出動

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