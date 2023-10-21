【區選2023】今日共40人報名　新思維：獲三會成員口頭承諾提名但未達門檻

▲ 區議會選舉提名期進入第5日，選舉事務處共接獲40份提名表格。（政府新聞處圖片）

區議會選舉提名期進入第5日，選舉事務處共接獲40份提名表格，其中25人競逐地區直選，15人參與「三會」間選。其中，地區直選累計暫有154人報名，「三會」間選累計暫有168人報名。5日累計合共收到322份提名。

新思維主席狄志遠今日表示，有意參選的兩個黨員，獲三會成員口頭承諾給予提名，但與門檻仍有距離。新思維早前說會派三人參選，不過因經費不足減至兩人。

地區直選方面，目前競爭最激烈的是油尖旺南區，6人競逐2席。大埔北區和西區，5人競逐2席。

另外，多區有4名參選人，包括沙田西、沙田南、將軍澳南、荃灣東南、荃灣西北、南區東南、南區西北、深水埗西、深水埗東、觀塘中、觀塘西、觀塘北、九龍城南、九龍城北、太北、中區、黃大仙東、黃大仙西、及油尖旺北選區等。

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責任編輯：區綽彥