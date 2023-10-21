  • 23°C
香港時間 : 20231021日 (週六) 17:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區選2023】今日共40人報名　新思維：獲三會成員口頭承諾提名但未達門檻

政治 16:56 2023/10/21

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

區議會選舉提名期進入第5日，選舉事務處共接獲40份提名表格。（政府新聞處圖片）

區議會選舉提名期進入第5日，選舉事務處共接獲40份提名表格，其中25人競逐地區直選，15人參與「三會」間選。其中，地區直選累計暫有154人報名，「三會」間選累計暫有168人報名。5日累計合共收到322份提名。

新思維主席狄志遠今日表示，有意參選的兩個黨員，獲三會成員口頭承諾給予提名，但與門檻仍有距離。新思維早前說會派三人參選，不過因經費不足減至兩人。

地區直選方面，目前競爭最激烈的是油尖旺南區，6人競逐2席。大埔北區和西區，5人競逐2席。

另外，多區有4名參選人，包括沙田西、沙田南、將軍澳南、荃灣東南、荃灣西北、南區東南、南區西北、深水埗西、深水埗東、觀塘中、觀塘西、觀塘北、九龍城南、九龍城北、太北、中區、黃大仙東、黃大仙西、及油尖旺北選區等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【區議會選舉】孫逸仙參戰　油尖旺南區至少6人爭2席
23:08 2023/10/20
【區議會選舉】孫逸仙參戰　油尖旺南區至少6人爭2席
【JPEX案】何珮珊：當局正檢視虛擬資幣場外找換店監管制度　打擊洗黑錢
今日 15:21
【JPEX案】何珮珊：當局正檢視虛擬資幣場外找換店監管制度　打擊洗黑錢
【區選夜繽紛】一連三日灣仔「海濱藝遊坊」設宣傳攤位　有互動遊戲、宣傳單張及紀念品
今日 15:37
【區選夜繽紛】一連三日灣仔「海濱藝遊坊」設宣傳攤位　有互動遊戲、宣傳單張及紀念品

你可能感興趣

【區議會選舉】孫逸仙參戰　油尖旺南區至少6人爭2席
23:08 2023/10/20
【區議會選舉】孫逸仙參戰　油尖旺南區至少6人爭2席
【JPEX案】何珮珊：當局正檢視虛擬資幣場外找換店監管制度　打擊洗黑錢
今日 15:21
【JPEX案】何珮珊：當局正檢視虛擬資幣場外找換店監管制度　打擊洗黑錢
【區選夜繽紛】一連三日灣仔「海濱藝遊坊」設宣傳攤位　有互動遊戲、宣傳單張及紀念品
今日 15:37
【區選夜繽紛】一連三日灣仔「海濱藝遊坊」設宣傳攤位　有互動遊戲、宣傳單張及紀念品
狄志遠 區議會 選舉事務處 區議會選舉 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月21日 時間16:05）
【提防受騙】77歲翁墮WhatsApp投資騙局　1個月內損失1140萬元
【提防受騙】77歲翁墮WhatsApp投資騙局　1個月內損失1140萬元
【支原體肺炎】支原體肺炎致內地兒科淪陷　醫生指本港個案開始增多：有部份出現耐藥性
【支原體肺炎】支原體肺炎致內地兒科淪陷　醫生指本港個案開始增多：有部份出現耐藥性