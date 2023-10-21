【腦中風】男子反鎖網吧廁所內半小時　警破門驚見倒斃地上驗屍揭腦中風

▲ 男子反鎖網吧廁所內半小時，警破門驚見倒斃地上，驗屍揭死於腦中風。

台灣一名55歲男子日前被發現陳屍網吧廁所，據當地傳媒報道，死者去廁所半小時遲遲未出來，店員察覺有異連忙報警，警方到場破門，發現男子躺臥地板上，沒有生命跡象，送院搶救後仍回天乏術。法醫驗屍後，初步判定死因為腦中風。

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綜合台灣《TVBS新聞》等傳媒報道，該名程姓男子任職外賣員，周四（19日）晚上10時結束工作後，獨自前往當地一間網吧。凌晨3時許，他去廁所後遲遲未出來。約半小後，現場客人察覺有異便通知店員，店員數度敲門卻無人回應，擔心男子發生意外，於是立即報警求助。

警方及消防員到場破門後發現，程男倒臥在地板上，當時已失去呼吸心跳，沒有生命跡象，送院搶救後仍宣告不治。

經警方調查，確診死者身上沒有明顯外傷，初步排除他殺可能，其家屬到場後透露，死者沒有任何慢性病，亦沒有服藥記錄。法醫驗屍後，初步判斷死因為缺血性腦中風，至於是否因工作時間太長、休息不足所致，則仍有待調查。

腦中風成因

腦神經科專科醫生李常威教授曾接受TOPick訪問時表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能一、兩個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

拆解中風徵兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾稱，每4至5名中風人士中，就有一人曾試過小中風（即「短暫性腦缺血發作」），主要病徵包括：臉部不對稱、說話含糊不清、肢體活動能力驟降（偏癱）。

小中風徵狀通常24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失。由於徵狀持續時間很短，有機會被患者忽略：

「小中風是警號，提醒患者要緊急應對做好預防措施，防範嚴重中風出現。」

盛斌表示，病人可憑著「談笑用兵」（FAST）四字口訣，判斷中風的先兆：

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責任編輯：羅嘉欣