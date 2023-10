羅密歐與祝英台x香港小姐丨陳茵媺素顏大頭零師奶味　三孩之母婚後專心相夫教子

2006港姐冠軍陳茵媺(Aimee)自從嫁給陳豪後便以家庭為重,照顧家中小朋友且很少參與幕前工作。

陳茵媺最近帶同子女到深圳探老公班,愛錫家人的陳豪亦趁着空餘時間陪他們玩樂,一起享受溫馨時光。

共享天倫樂

陳茵媺連日來於IG分享家庭照及影片,並說:

#familytime with mother and brother in law's ! So lucky Mo had a day off to spend with us too! ❤️

#shenzhen #holiday