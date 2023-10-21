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羅密歐與祝英台x香港小姐丨陳茵媺素顏大頭零師奶味　三孩之母婚後專心相夫教子

娛樂 17:27 2023/10/21

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

陳茵媺（Aimee）無懼素顏示人！

2006港姐冠軍陳茵媺（Aimee）自從嫁給陳豪後便以家庭為重，照顧家中小朋友且很少參與幕前工作。

陳茵媺最近帶同子女到深圳探老公班，愛錫家人的陳豪亦趁着空餘時間陪他們玩樂，一起享受溫馨時光。

羅密歐與祝英台︱ 陳豪周嘉洛潛水划艇爬渠玩偷渡　陳茵媺獨戰8大流氓型到爆

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共享天倫樂

陳茵媺連日來於IG分享家庭照及影片，並說：

#familytime with mother and brother in law's ! So lucky Mo had a day off to spend with us too! ❤️

#shenzhen #holiday

【明星育兒】陳豪陳茵媺貼地育兒舉家深圳搭地鐵　兒子自攜行李獲讚有教養

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無懼素顏示人

素顏的陳茵媺皮膚狀態不錯，無懼於鏡頭前以大頭示人，獲網民大讚她零師奶味。

現年42歲的陳茵媺婚後誕下三名子女，過着相夫教子的生活，歲月的痕跡似乎未有留在陳茵媺的臉上，絕對是一名靚媽！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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