【北部都會區】以鐵路為骨幹　甯漢豪冀打造「15分鐘生活圈」

▲ 甯漢豪表示，理想的北部都會區是成為可持續發展社區，在城市設計上打造為「15分鐘生活圈」 。（資料圖片）

發展局局長甯漢豪今日表示，希望將北部都會區打造為「15分鐘生活圈」 ，以古洞北、新田科技城為例，期望居民主要活動範圍，距離鐵路或公共交通樞紐在500米範圍之內，多採用綠色運輸模式，除了以鐵路為骨幹，並引進智慧、環保、具抗禦力的基建系統。

甯漢豪今日在一個測量師學會活動致辭時提到，北部都會區有不少老舊村莊及濕地，環境保育資源豐富，希望發揚光大，並考慮「青銀共融」。她說，新田科技城不只有創科技設施，亦有文化及康樂樞紐、人才公寓、商業及零售設施，是一個「企業園」的構思。

她表示，理想的北部都會區可以提供足夠土地量，照顧住屋及經濟需要，北部都會區可提供3000公頃新發展土地，並新增50萬個居住單位，亦有50萬個新增就業機會。她期望，北部都會區的房屋空間可以較大，並提升休憩用地空間，現時香港人均休憩用地面積為2.7平方米，北部都會區則可增致人均3.5平方米。

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責任編輯：區綽彥