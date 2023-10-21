  • 22°C
香港時間 : 20231021日 (週六) 18:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北部都會區】以鐵路為骨幹　甯漢豪冀打造「15分鐘生活圈」

政治 17:47 2023/10/21

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

甯漢豪表示，理想的北部都會區是成為可持續發展社區，在城市設計上打造為「15分鐘生活圈」 。（資料圖片）

發展局局長甯漢豪今日表示，希望將北部都會區打造為「15分鐘生活圈」 ，以古洞北、新田科技城為例，期望居民主要活動範圍，距離鐵路或公共交通樞紐在500米範圍之內，多採用綠色運輸模式，除了以鐵路為骨幹，並引進智慧、環保、具抗禦力的基建系統。

甯漢豪今日在一個測量師學會活動致辭時提到，北部都會區有不少老舊村莊及濕地，環境保育資源豐富，希望發揚光大，並考慮「青銀共融」。她說，新田科技城不只有創科技設施，亦有文化及康樂樞紐、人才公寓、商業及零售設施，是一個「企業園」的構思。

她表示，理想的北部都會區可以提供足夠土地量，照顧住屋及經濟需要，北部都會區可提供3000公頃新發展土地，並新增50萬個居住單位，亦有50萬個新增就業機會。她期望，北部都會區的房屋空間可以較大，並提升休憩用地空間，現時香港人均休憩用地面積為2.7平方米，北部都會區則可增致人均3.5平方米。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】焦慮症9成是因性格而起　精神科醫生：4種人格易患焦慮症

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【區選夜繽紛】一連三日灣仔「海濱藝遊坊」設宣傳攤位　有互動遊戲、宣傳單張及紀念品
今日 18:08
【區選夜繽紛】一連三日灣仔「海濱藝遊坊」設宣傳攤位　有互動遊戲、宣傳單張及紀念品
【野豬闖旺角花墟】漁護署：已將涉事野豬人道處理　以保障市民安全
今日 15:51
【野豬闖旺角花墟】漁護署：已將涉事野豬人道處理　以保障市民安全
【區選2023】今日共40人報名　新思維：獲三會成員口頭承諾提名但未達門檻
今日 16:56
【區選2023】今日共40人報名　新思維：獲三會成員口頭承諾提名但未達門檻

你可能感興趣

【區選夜繽紛】一連三日灣仔「海濱藝遊坊」設宣傳攤位　有互動遊戲、宣傳單張及紀念品
今日 18:08
【區選夜繽紛】一連三日灣仔「海濱藝遊坊」設宣傳攤位　有互動遊戲、宣傳單張及紀念品
【野豬闖旺角花墟】漁護署：已將涉事野豬人道處理　以保障市民安全
今日 15:51
【野豬闖旺角花墟】漁護署：已將涉事野豬人道處理　以保障市民安全
【區選2023】今日共40人報名　新思維：獲三會成員口頭承諾提名但未達門檻
今日 16:56
【區選2023】今日共40人報名　新思維：獲三會成員口頭承諾提名但未達門檻
政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月21日 時間16:05）
【提防受騙】77歲翁墮WhatsApp投資騙局　1個月內損失1140萬元
【提防受騙】77歲翁墮WhatsApp投資騙局　1個月內損失1140萬元
【支原體肺炎】支原體肺炎致內地兒科淪陷　醫生指本港個案開始增多：有部份出現耐藥性
【支原體肺炎】支原體肺炎致內地兒科淪陷　醫生指本港個案開始增多：有部份出現耐藥性