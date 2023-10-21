星光背後︱大AL轉戰夜場曾被尋仇　張武孝45歲始拍拖現擁幸福家庭

▲ 大AL接受梁泰來（左）訪問。

今日（10月21日）商業一台的《星光背後》主持人梁泰來邀請了於TVB劇《你好，我的大夫》演骨科中醫大AL（張武孝）任嘉賓。

現年73歲的大AL曾退出娛圈近20年，在2004年才復出唱歌，5年前重返TVB拍劇。其實大AL早在70年代夥拍林子祥及威利組「玉石樂隊」出道，1977年單飛以一把豆沙喉唱草根歌如《追龍》、《鬼叫你窮》曾大受歡迎唱片賣過白金。

他接受《星光背後》專訪時憶述，當年失聲失業被迫轉行，轉戰夜場幕後曾被尋仇徘徊生死邊緣，與及45歲回港認識前港姐太太黃燕芳組織幸福家庭的傳奇經歷。

【你好，我的大夫】解讀蔡思貝被困噩夢無限Loop意義 為中醫界發聲：希望少啲偏見

▲ 《你好，我的大夫》

談及當年與林子祥夾Band，大AL形容：「阿Lam唱歌勁就一定，再加上英文好，唱歌好有鬼佬味。他從來好少講嘢好內向，說話好細聲。」

他更指阿Lam當年受不了樂隊白天上佳視節目，晚上要唱灣仔酒廊的生活，他提出退隊後才加入另一主音威利：「我又無羨慕阿Lam獨立後的發展，亦替他成功而高興！」

當年玉石樂隊曾與溫拿分庭抗禮，最終卻於77年解散，大AL：「夾Band總會有拗撬嘈交，有矛盾就要散，但主因是77年TVB簽我，巿場亦開始轉唱廣東歌，我們唱英文歌的Band已走下坡。」

大AL單飛出碟曾大賣，談及曾被禁的一曲《追龍》及演多次道友膾炙人口，他大吐苦水，「我從來無掂過毒品，但那時肥了，就有人恭喜我，叫我戒咗了就不要再食，到新朋友認識我又話吸毒嘥咗我，好尷尬。」

至於80年代初便退出樂壇轉行從事製作，大AL坦承因為失聲失戀心淡而被迫轉行，談及其間一年當夜場的士高經理被斬至危殆的哄動新聞，他說：「不是我直接得罪人，那時我為那家Disco宣傳，我只同保安說唔畀那班常搞事的人入場，之後就被刀手斬。」

問當時身在醫院的他有否擔心生命危險：「當時我30幾，再之前20多年前有3個相士也算過我在那一年有血光會差點死，所以無擔心死，但阿媽就嚇暈。那時肺穿了窿，兩隻手指斬甩了，是最後駁回，現在成身都有刀疤。」

康復後不久，大AL先後被安排到泰國、東莞及天津工作共16年，及至45歲仍保持單身：「那時香港人賺幾萬元好吃香，很多人介紹女仔給我，明星、model幾靚都有！但大家都明內地女仔貪你香港人甚麼，我自問又唔係靚仔，又代表公司，所以一直控制情感，很多人見我多年無女朋友，仲以為我鍾意男仔添！」

大AL指，45歲那年在天津經歷一次大病感到孤獨，便決心回港找人生伴侶，在朋友介紹下認識87年曾參選港姐的太太黃燕芳：「我說想搵老婆，離過婚都無問題，太太從前做模特兒跟我合作過，相差雖15年，但一拍即合，因為她都是想結婚。」

擁有幸福家庭最驕傲

大AL更指婚前，與太太計劃過他50歲前能育有下一代，結果50歲前完成3年抱兩湊成好字：「我46歲結婚，太太48歲生大女，49歲生細仔，好滿足。到今天，我認為我人生最成功最驕傲，就是擁有幸福家庭。」

大AL於2004年開始復出唱歌，其後再為家人將基地搬回香港復出拍劇，雖然一對仔女已開始踏足社會工作，但73歲的他卻並未言休，「年紀大，我希望活得有自尊，不想只逛公園，我認為工作亦是長壽的方法，有能力做，為何不做？我常跟仔女說比他們幸福，因為唱歌跟演戲都是我的嗜好，能寓工作於興趣，又搵到些錢！做人能這樣，就是很幸福。」

最新影片推介：