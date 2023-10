香港小姐丨Juliana孖Michelle晒身材互拍留影　郭珮文+潘明璇夜遊中環邊食邊擺甫士【多圖】

▲ 今屆落選港姐郭珮文(Juliana)和潘明璇(Michelle)孖住夜遊中環!

今屆落選港姐郭珮文(Juliana)和潘明璇(Michelle)自參選至今都是網民焦點所在,二人均擁有驕人身材且樂意大方派福利。

最近Juliana和Michelle相約於中環街頭邊食邊甫士,又於馬路上行Cat Walk,互相為對方拍片留念。

Juliana派福利

Juliana於IG先後貼出吃薯條和走過馬路的影片,並分別寫下「Hungry? Let’s meat up🍔」及「You’ll always be my day 1」。

Michelle晒身材

Michelle則於IG先後貼出走馬路兼於路邊吃Pizza的影片和照片,並寫下:「I like you, hot or cold」及「Food tastes better on Friday 🫶」

