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香港小姐丨Juliana孖Michelle晒身材互拍留影　郭珮文+潘明璇夜遊中環邊食邊擺甫士【多圖】

娛樂 18:49 2023/10/21

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

今屆落選港姐郭珮文（Juliana）和潘明璇（Michelle）孖住夜遊中環！

今屆落選港姐郭珮文（Juliana）和潘明璇（Michelle）自參選至今都是網民焦點所在，二人均擁有驕人身材且樂意大方派福利。

最近Juliana和Michelle相約於中環街頭邊食邊甫士，又於馬路上行Cat Walk，互相為對方拍片留念。

【香港小姐】郭珮文穿小背心展亮眼事業線　憑驕人身材成宅男女神【多圖】

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Juliana派福利

Juliana於IG先後貼出吃薯條和走過馬路的影片，並分別寫下「Hungry? Let’s meat up🍔」及「You’ll always be my day 1」。

【香港小姐】Juliana酒吧夜蒲　郭珮文問如果遇上：What would you say to me？【多圖】

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Michelle晒身材

Michelle則於IG先後貼出走馬路兼於路邊吃Pizza的影片和照片，並寫下：「I like you, hot or cold」及「Food tastes better on Friday 🫶」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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