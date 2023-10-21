香港小姐丨Juliana孖Michelle晒身材互拍留影 郭珮文+潘明璇夜遊中環邊食邊擺甫士【多圖】
娛樂 18:49 2023/10/21
今屆落選港姐郭珮文（Juliana）和潘明璇（Michelle）自參選至今都是網民焦點所在，二人均擁有驕人身材且樂意大方派福利。
最近Juliana和Michelle相約於中環街頭邊食邊甫士，又於馬路上行Cat Walk，互相為對方拍片留念。
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Juliana派福利
Juliana於IG先後貼出吃薯條和走過馬路的影片，並分別寫下「Hungry? Let’s meat up🍔」及「You’ll always be my day 1」。
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Michelle晒身材
Michelle則於IG先後貼出走馬路兼於路邊吃Pizza的影片和照片，並寫下：「I like you, hot or cold」及「Food tastes better on Friday 🫶」
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撰文 : TOPick柴犬出動