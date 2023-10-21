【兩性關係】人妻寵夫如湊仔般無微不至 網民：睇完懷疑老公係植物人

▲ 陳茵媺與陳豪是圈中公認恩愛夫婦，陳茵媺在社交媒體不時放閃。 (照片來源：陳茵媺 IG)

很多人妻在婚後都努力維持一段幸福婚姻，除了努力擔任老公情人和秘書的角式外，更身兼「湊大細路 (老公) 」。台灣一位人妻近日在在Facebook群組《爆廢公社二館》發文放閃，大曬寵老公的生活日常，如把種生果去皮去籽剝蝦以、剝毛豆等、甚至是替老公剪指甲及吹頭髮等。帖文一出閃爆，引起網民熱鬧的討論，有男網民表示羨慕、有同人妻同一星座的網民表示共鳴，另有網民揶揄道：「嫁了植物人還是三歲小孩？」「我對我們家的貓也會這樣，零食我都會剪小塊小塊」。有網民指出兩性相處真締要「相方付出才長久」。

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此位細心的人妻在網上以 「10/15天秤座寵老公無極限」為題，放閃分享自己360度照顧老公生活日常的行為，「老公吃的柚子是去皮去籽的，老公吃的葡萄是去皮去籽的，老公吃的蘋果是去皮去籽的，老公吃的蝦子是去殼的，老公吃的橘子是去皮的，老公吃的毛豆是去莢的」。網民可從附上帖文中的多張相片看到已經剝皮去籽的生果或是已經剝殼的蝦整潔地放到碗內或碟上。

▲ (來源：事主 Facebook 帖子)

除了照顧飲食外，人妻更由頭到腳打理老公的儀容，如幫老公修剪手腳指甲、剪頭髮、挖耳朵、吹頭髮。

網民對帖文反應踴躍，有男網民表示羨慕，「還缺老公嗎」、 「 我都想娶她」。同為天秤座的網民認同「天秤真的很寵另一伴 ！」、「天秤座有愛才會這樣」、「天秤座寵老婆也是這樣，天秤真的太貼心了」。但亦有持相反感受的網民，「我認識的天秤都超懶」、 「我9月天秤不會這樣」 、 「我們家相反，我是負責吃的那個」。

有網民指出兩性相處要訣：

我老公是天秤座真的都是這樣，但我偶爾也會做就互相，而不是單一方的付出才會長久。

不過，有網民反諷人妻，待老公如植物人般「嫁了植物人還是三歲小孩？」、「看完我都懷疑妳老公是不是植物了」、「老公無法自理？」、「我對我們家的貓也會這樣，零食我都會剪小塊小塊」、「妳老公躺在床上那種的嗎？」。

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責任編輯︰王明芳