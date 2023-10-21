【單車節】郭基煇帶澳洲車隊 Jayco AlUla隊員　赴青山公路一帶「熱身」

▲ 新地執行董事郭基煇，今日帶澳洲車隊 Jayco AlUla隊員去青山公路一帶熱身。(新地供圖)

趁著新鴻基地產香港單車節明日舉行，新地執行董事郭基煇今日（10月21日）同SHKP Supernova單車隊和新地單車學院的成員，帶世界知名的澳洲 車隊 Jayco AlUla隊員去青山公路一帶「熱身」。

▼ 點擊圖片放大

郭基煇一行人由帝景酒店出發，沿青山公路騎行至大欖涌水塘，沿途向國際車手介紹青馬大橋和汀九橋的美麗景觀，以及有「千島湖」之稱的大欖涌水塘。SHKP Supernova單車隊隊員和新地單車學院學員今日把握機會，向Jayco AlUla車手取經，同時分享香港的特色景點和美食。

今年新地單車節復辦萬眾期待的UCI1.1級公路賽，當中邀請到Jayco AlUla這隊世界巡迴賽(World Tour) 和 多個國家的職業單車隊來港。

Jayco AlUla隊內既有經驗豐富的名將，例如Zdenek Stybar（三屆世界錦標賽越野公路賽冠軍）、Lukas Postlberger（2017年環意大利單車賽單站冠軍），亦有由洲際車隊提拔的年輕潛力車手Hamish Mckenzie等。

新地指，在推動香港單車運動精英化時，留意到香港場地單車手雖然在國際體育賽事中屢獲佳績，但公路比賽就缺乏職業單車手，新地支持SHKP Supernova的成員到海外出賽或訓練，汲取經驗，邁向職業車手的夢想。郭基煇期望，未來可誕生效力頂級車隊的港產職業單車手，為中國香港爭光。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥