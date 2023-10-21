【媽媽的辛酸】湊仔煮飯做家務全年無休　2孩媽媽大爆育兒辛酸引共鳴

▲ 《我愛黑澀會》出身的台灣女星陶嫚曼，在社交平台發文揭育兒的辛酸，掀起網民共嗚。

曾經有美國研究表明，全職媽媽每星期平均工作超過98小時，即是每天工作14小時，其工作量等同2.5份全職工作。

《我愛黑澀會》出身的台灣女星陶嫚曼(Mandy)，2018年與圈外人張維洋低調完婚，現育有2女兒，日前她在社交平台發文，直呼「我真的好累」，面對做不完的家務，還有堆積如山的衣服，她形容為「地獄」，育兒的辛酸，引發大批媽媽共鳴。

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2寶媽媽兼一家之煮的陶嫚曼，日前在其社交平台發育兒辛酸文，她形容當全職媽媽是「無法請假」，假日後的第一天要洗堆的像山一樣的衣服，

我稱為洗衣地獄、晾衣地獄、跟我最怕的摺衣地獄。

她總覺得家務沒有停止的一天，衣服放在椅子上堆積如山，光整理衣服都用了3小時，加上要手洗衣服，雙手變得越來越乾燥，

一個人要做的事實在太多太多，接送孩子、煮飯、家務、照顧孩子，常常從孩子接回家後忙到忘了上廁所，等孩子睡了才「想起自己」，妳們也這樣覺得嗎？

大批網民也認同，表示媽媽都是這樣，為母則強，「衣服永遠洗不完」、「每天都在洗衣服曬衣服摺衣服的路上」、「家庭煮婦的宿命，永遠做不完的事」、「無限循環，還有收拾地獄」、「媽媽沒有生病跟生理痛的權利」。

有煩人的經前症候群

Mandy除了呻家務繁多，永遠做不完外，更感嘆有「煩人的經前症候群」，每當月經來時，都顯得心情低落，

算ㄧ算時間，每當我情緒低落時，就知道姨媽要來找我了，張先生每個月也只有這時候他皮會繃緊一點。

▲ 陶嫚曼經常一拖二帶女兒去玩耍。(ig圖片)

一家之煮時間表

早前，Mandy亦在社交平台公開她任家庭主婦的時間表，當日同樣是一整天都在做家務：

弄早餐

送大寶上學

去菜市場

訂水果

回家吃了不到5分鐘的早餐

帶二寶去公園1.5小時

回家給二寶洗個澡

吃飯（我媽煮飯，她先提前吃好飯，這樣我能好好吃飯她顧二寶）

二寶睡覺後開始摺衣服

摺了不知道有沒有200件

準備晚餐

二寶醒了跟她玩ㄧ玩

去接大寶放學

回家幫大寶洗澡

煮晚餐

自己洗戰鬥澡

吃晚餐

洗碗

再摺洗好的被單枕頭套浴巾blablabla

趕孩子們去睡覺

Mandy的行程比返工更辛苦，當時她攤在沙發上發文，覺得累到想哭，「啊哈哈哈哈，是有沒有那麼脆弱啦！」並向老公撒嬌她很累都沒休息，而老公也體貼回她：「我懂，有時候在家真的會很累，要不要早點休息？」

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責任編輯︰王明芳