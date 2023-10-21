【石屎剝落】屋宇署署長余寶美：不少業主對樓宇安全認識不足　

▲ 發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲（中）及屋宇署署長余寶美（左四），在屋宇署高層首長級人員陪同下為「樓宇安全周2023」揭開序幕。(政府新聞處圖片)

屋宇署署長余寶美今日（21日）表示，近月有大廈外牆石屎或批盪剝落、亦有單位拆去部分結構牆，反映不少業主面對建築物老化，以及對樓宇安全認識不足和忽視。

屋宇署今日展開「樓宇安全周2023」，余寶美在開幕禮上致辭說，為培育樓宇安全文化，提醒業主有責任保養其物業及不要進行違例建築工程，屋宇署會繼續與各持份者合作，製作各類教育材料，加強宣傳，促進樓宇安全。



發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲致辭時表示，保障樓宇安全是重要的民生工作，政府透過執法、支援及宣傳推廣，多管齊下幫助市民構建理想居所。



何珮玲指出，政府一直推動業主為大廈進行定期維修保養，與伙伴機構市區重建局推出多項樓宇復修計劃，為有需要的業主提供財政及專業技術支援。她呼籲市民應定期為樓宇「驗身」，妥善管理及適時維修不僅有助延長樓宇壽命，亦令樓宇更加「健康」、「長壽」，讓住户住得安全開心。



「樓宇安全周」是屋宇署年度公眾教育及宣傳的重點活動，當中包括由今日起至十月二十七日在荃新天地舉行的「樓宇安全嘉年華」，讓公眾透過輕鬆的遊戲，寓學習於娛樂，學習正確的樓宇安全知識。

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責任編輯：區綽彥