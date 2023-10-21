【甲型流感】16歲少年感染流感併發腦病變　衞生防護中心正調查個案

▲ 衞生署衞生防護中心正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（21日）指，一名十六歲男病人，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為兒童感染流感併發腦病變，情況嚴重，中心正調查個案。

衞生署衞生防護中心正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的十六歲男病人。該男病人於十月十九日開始流鼻水，今日被發現昏迷，被送往屯門醫院急症室，並出現發燒及抽搐。該男病人其後入住兒童深切治療部接受診治。病人的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為兒童感染流感併發腦病變。病人現時仍然留院，情況嚴重。



初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，該男病人的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。

衞生防護中心提醒，社會各界提高警覺，預防流感。2023／24年度季節性流感疫苗接種計劃已展開，中心呼籲市民踴躍接種免費季節性流感疫苗，以應對流感季節。

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責任編輯：區綽彥