  • 22°C
香港時間 : 20231021日 (週六) 22:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【甲型流感】16歲少年感染流感併發腦病變　衞生防護中心正調查個案

社會 21:28 2023/10/21

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

衞生署衞生防護中心正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（21日）指，一名十六歲男病人，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為兒童感染流感併發腦病變，情況嚴重，中心正調查個案。

衞生署衞生防護中心正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的十六歲男病人。該男病人於十月十九日開始流鼻水，今日被發現昏迷，被送往屯門醫院急症室，並出現發燒及抽搐。該男病人其後入住兒童深切治療部接受診治。病人的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為兒童感染流感併發腦病變。病人現時仍然留院，情況嚴重。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，該男病人的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。

衞生防護中心提醒，社會各界提高警覺，預防流感。2023／24年度季節性流感疫苗接種計劃已展開，中心呼籲市民踴躍接種免費季節性流感疫苗，以應對流感季節。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【新冠病毒】20個月大男童確診新冠病毒　留醫兒科深切治療部3日後離世
18:45 2023/10/20
【新冠病毒】20個月大男童確診新冠病毒　留醫兒科深切治療部3日後離世
【支原體肺炎】因感染致入院人數增　劉宇隆：未有疫苗預防
今日 13:36
【支原體肺炎】因感染致入院人數增　劉宇隆：未有疫苗預防
【支原體肺炎】多地爆支原體肺炎嚴重可致死　一文看清傳播途徑+潛伏期+預防方法
今日 13:44
【支原體肺炎】多地爆支原體肺炎嚴重可致死　一文看清傳播途徑+潛伏期+預防方法

你可能感興趣

【新冠病毒】20個月大男童確診新冠病毒　留醫兒科深切治療部3日後離世
18:45 2023/10/20
【新冠病毒】20個月大男童確診新冠病毒　留醫兒科深切治療部3日後離世
【支原體肺炎】因感染致入院人數增　劉宇隆：未有疫苗預防
今日 13:36
【支原體肺炎】因感染致入院人數增　劉宇隆：未有疫苗預防
【支原體肺炎】多地爆支原體肺炎嚴重可致死　一文看清傳播途徑+潛伏期+預防方法
今日 13:44
【支原體肺炎】多地爆支原體肺炎嚴重可致死　一文看清傳播途徑+潛伏期+預防方法
衞生防護中心 衞生署 流鼻水 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月21日 時間20:05）
急症室最長等候時間（10月21日 時間20:05）