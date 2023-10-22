【免費嘉年華】「蜘蛛女」鄭麗莎攜子女率先試玩VTC嘉年華　10月22日免費入場親子「玩轉技能」

▲ 「蜘蛛女」、兩屆包山后鄭麗莎（Lisa）攜同子女Jeremy及Euphy率先體驗「玩轉技能」嘉年華，穿著簡易版傳統長衫及配搭各種復古道具及飾物。

職業訓練局（VTC）於10月22日（星期日）響應政府「開心香港」活動，於西九文化區舉辦寓教於樂技能日，活動前一日多位親子網紅出席試玩活動，香港專業教育學院運動管理及訓練高級文憑畢業、「蜘蛛女」、兩屆包山后鄭麗莎（Lisa）攜同子女Jeremy及Euphy率先體驗「玩轉技能」嘉年華的精選活動，Lisa表示活動十分適合親子，特別是智能快車能夠在安全的情況下和小朋友一起做運動減壓。

Lisa、Jeremy及Euphy率先挑戰運動與健康區「智Fit挑戰站」的智能快車（Smart Hospitality Express），參加者須先掃瞄「健美體態護照」建立專屬的運動檔案，完成指定的六款小遊戲，包括「智能拳擊」、「智能單車」、「一分鐘仰臥起坐」、「肩部柔軟度測試」等，系統會計算及紀錄成績，並且進行分析，Lisa和Jeremy比賽智能快車，體驗沉浸式實境單車，能夠在不同地區挑戰特色賽道。Jeremy認為對單車項目最深刻，「平時很少踩單車」，Lisa表示育有4名子女不是容易事，較難帶全部小朋友踩單車，但智能單車能夠滿足小朋友踏單車願望，能夠在安全環境下踩單車，不用擔心天氣問題。

剛剛在杭州亞運奪得男子單人雙槳銅牌趙顯臻和Lisa體驗智能拳擊，Lisa表示科技幫助師弟妹學習，能夠使用系統、大數據收集所有人資料，更為方便。除了體育項目外，「玩轉技能」嘉年華設立超過30項表演及攤位活動，分別四個不同的特色主題，包括時裝及文化區「Art Like天地」、運動與健康區「智Fit挑戰站」、廚藝示範區「星級料理坊」。

臨近萬聖節，「玩轉技能」嘉年華設親子潮玩萬聖節，參加者在「你畫畫我搗蛋！」彩繪坊，可體驗環保顏料臉部、手背、手臂彩繪，包括黑貓、蜘蛛網、萬聖節微笑幽靈等圖案，彩繪顏料是純素及抗敏感的物料。參與試玩活動的嘉賓紛紛選上自己喜歡的圖案，蜘蛛網是最受歡迎圖案之一。 為了讓市民更了解長衫與中國傳統服飾的文化，嘉年華設「長衫造型大變身」攤位，穿著簡易版長衫。

職業訓練局的「玩轉技能」嘉年華於10月22日在西九文化區海濱草坪舉行，活動免費入場。

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