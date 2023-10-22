【提防電騙】自稱老師欲租農田突請求借名訂貨　上水農場負責人揭蠱惑電騙

▲ 上水農場負責人揭電騙。

本港近月電騙個案愈來愈多，而且騙徒手法更是層出不窮。有教育農場負責人在社交平台分享，近日有人自稱中學老師致電查詢活動費用，其後突然卻說希望以負責人的名議與大陸廠家訂製床墊，負責人感到奇怪，拒絕其要求，該「中學老師」就突然斷聯，負責人致電學校始發現根本沒有該名老師。

位於上水的教育農場「自然脈絡」，近日負責人在其facebook專頁發文，呼籲大家提防電騙。負責人指，近日收到一個WhatsApp查詢，內容是一位自稱上水官立中學黃sir，欲租借農田給中學生種蘿蔔。

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黃sir其後致電講述詳情，包括參與的學生人數有70人，每組10人，希望每組都有150呎農田種蘿蔔，收成後製作蘿蔔糕，並表示可以先付$5000訂金。其後又指，希望學生租約2至3星期，直至蘿蔔收成。

負責人指需要計算一下可租用的農田是否足夠，並計算費用再回覆。翌日黃sir又致電查詢報價，再次強調可先付$5000訂金，當得知報價後，不消半小時已稱活動獲校長批准。

突請求借名訂貨

然而，黃sir突然話峰一轉，指有事需要負責人幫忙，他表示學校想訂數百張床墊送給有需要的人，但校長和大陸廠家老闆交惡，廠家不願為學校訂製，想借用負責人的名字去訂貨和收貨，又指負責人過程不需要出錢。

負責人感到有異，認為黃sir自行訂製便可以，黃sir卻指因收貨地址是學校，廠家不肯發貨。黃sir更指如果負責人願意借名，可以每張床墊回佣$20，加起來都過萬元。不過負責人仍堅拒其要求，並著黃sir找其他人幫忙。

事隔三日後，負責人再向黃sir查詢是否確認租用農田，惟黃sir沒有回覆，致電亦打不通，於是他就打去學校確認，但校務處卻稱沒有這位老師，校務處更指類似的個案已不是第一次，之前都有人打來問學校是否有訂貨。

最終，負責人得出結論，黃sir明顯是冒認老師，但對答下很有組織性、流暢去查詢活動，令人信以為真。他呼籲其他同行，如果收到類似的查詢，切記要小心，以免受騙。

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