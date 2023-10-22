【減肥大作戰】只計熱量不吃澱粉減肥5大常見謬誤　營養師：提防低脂陷阱

▲ 台灣有營養師盤點5大減肥謬誤，不吃澱粉及只計熱量皆榜上有名。

不少人減肥時會選擇戒吃澱粉，但原來並非正確做法！有營養師就列出減肥5大常見謬誤，包括為了消脂而不吃澱粉、只在意卡路里數字等，提醒市民減肥時注意陷阱，以免弄巧成拙。

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台灣營養師彭逸珊近日在個人Facebook專頁發文，盤點大眾對瘦身常見的5大錯誤觀念，除了影響減肥成果外，更有機會對身體造成負擔，得不償失。

1. 只計熱量

彭逸珊表示，熱量赤字雖然是減重的基礎原則，但如果因此忽略了營養素比例，有可能會使內臟脂肪增加。

2. 不吃澱粉

澱粉是三大營養素之一，含有身體需要的礦物質與維生素。彭逸珊建議，與其不吃澱粉，不如選擇適量的健康澱粉，例如番薯、薯仔、南瓜、燕麥等。

3. 固定運動卻吃得太少

運動可以增加能量消耗，但如果沒有補充適當營養，可能會適得其反導致肌肉流失、精神不濟。

4. 吃得太多

就算是低脂的原型食物，一旦吃得太多還是會變胖。適量食用雞胸肉、雞蛋、海鮮與堅果才是上策。

5. 低脂陷阱

彭逸珊提醒，購買低脂產品時務必仔細閱讀營養標示，這些食品有時為了變得更好吃，會添加過多精製糖，容易造成身體負擔。

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責任編輯：羅嘉欣