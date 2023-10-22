【掃黃行動】警方今早於觀塘工廠區掃黃　拘5名36至50歲內地女子

▲ （警方圖片）

觀塘警區特別職務隊今日（22日）聯同雜項調查隊人員，於在觀塘輔仁街、康寧道及工廠區一帶展開掃黃行動。



觀塘警區特別職務隊人員於輔仁行及康寧道拘捕5名年齡介乎36至50歲的內地女子，涉嫌「唆使他人作出不道德行為」及「違反逗留條件」。



此外，觀塘警區雜項調查隊人員亦突擊搜查觀塘駿業里一工廠單位，並搗破1間懷疑無牌按摩處所，1名47歲姓許本地女負責人涉嫌「經營無牌按摩院」被捕。人員在該單位內檢獲一批證物，包括按摩油及毛巾等。



行動中，人員檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾、潤滑油及毛巾等。



警方表示，公眾地方招攬人客賣淫活動乃觀塘警區重點打擊目標之一，人員會繼續留意相關情況及採取嚴厲執法行動。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動。



根據《按摩院條例》，任何人經營、料理、管理、協助管理或無論以任何身份協助經營任何沒有有效經營牌照的按摩院，即屬違法，一經定罪最高罰款可處罰五萬元及監禁6個月。

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記者：陳梓蔚