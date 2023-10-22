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抽水王︱鍾培生搶人才林作即「自動獻身」　無奈慘食檸檬被指「未夠資格」

娛樂 11:20 2023/10/22

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

鍾培生請林作食檸檬。（經濟日報圖片）

現年32歲被稱為「香港電競之父」的富三代鍾培生（Derek）一向高調，近日最夠噱頭搞作是辦《培生擂台無敵盃2023》，邀霍哥、周永恆、劉馬車、龍心參賽，成網絡熱話。

此外，早前鍾培生在公開人，更寫明表示「請人毒X優先」，不過其實他是招聘「Sales and marketing executive」。

同時，他列出要求，包括：能夠獨立工作，並有處理企業客戶的相關經驗，以及有良好的銷售紀錄、學士學位畢業或相應經驗、懂得用MS Office-Excel & PowerPoint、良好的英文與廣東話口語及寫作能力，並有領導能力和談判技巧、須以「目標為本」、優秀的客戶管理同高管戰略視野。

【鍾培生拳賽】龍心指拳賽酬勞一般　稱要戰勝自己宣布改新名：東方臥狼剋龍

《培生擂台無敵盃2023》早前舉行記者會。（陳慧安 攝）

林作「自動獻身」

可是鍾培生表示，有關工作的人工為14,000至35,000元月薪、5天工作，並求要最少3年的相關經驗。由此，不少網民覺得鍾培生出手太低。

不過有人卻不認為，就是他的冤家、近期捲入JPEX風波的「抽水王」林作，他在個人社交平台上載有關鍾培生請「Sales and marketing executive」的報道，並寫道：「馬死落地行 - 我願意」。

但可惜鍾培生不領情，在個IG以Story方式指明：「林作唔qualify」請食檸檬。

鍾培生與林作在2021年以西洋拳決戰，當昤成為城中熱話。（經濟日報圖片）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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