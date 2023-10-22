【小心山火】漁護署設AI山火監測系統 加快山火隊撲火效率
社會 11:13 2023/10/22
近日風高物燥，易生山火，漁農自然護理署為加強監察山火，在田夫仔山火瞭望台設置加入人工智能技術的山火監測攝像機。
漁護署防火主任周有誠表示，山火監測攝像機用於探測大欖郊野公園附近的山火，探測距離約五公里，可自動偵測煙霧和火焰。
當檢測到山火，系統會發出警報，山火控制中心便會即時派遣山火隊到場，盡快將火撲熄。
漁護署提醒市民，重陽將至，不少市民登高掃墓，最有效防止山火的辦法，還是市民各出一分力，在郊遊和掃墓時小心處理火種，包括在化寶盆內燃燒香燭及冥鏹、在離開時確保所有火種熄滅，也切勿燃燒野草。
重陽節期間，漁護署人員會加強巡邏郊野墓地，並對違規情況採取執法行動。
根據《林區及郊區條例》，任何人在郊區留下火種或隨意燃燒冥鏹可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款25,000元及監禁一年。
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記者：陳梓蔚