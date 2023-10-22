【小心山火】漁護署設AI山火監測系統　加快山火隊撲火效率

▲ 漁護署在田夫仔山火瞭望台設置加入人工智能技術的山火監測攝像機，24小時偵測山火。（漁護署圖片）

近日風高物燥，易生山火，漁農自然護理署為加強監察山火，在田夫仔山火瞭望台設置加入人工智能技術的山火監測攝像機。

漁護署防火主任周有誠表示，山火監測攝像機用於探測大欖郊野公園附近的山火，探測距離約五公里，可自動偵測煙霧和火焰。

當檢測到山火，系統會發出警報，山火控制中心便會即時派遣山火隊到場，盡快將火撲熄。

漁護署提醒市民，重陽將至，不少市民登高掃墓，最有效防止山火的辦法，還是市民各出一分力，在郊遊和掃墓時小心處理火種，包括在化寶盆內燃燒香燭及冥鏹、在離開時確保所有火種熄滅，也切勿燃燒野草。

重陽節期間，漁護署人員會加強巡邏郊野墓地，並對違規情況採取執法行動。

根據《林區及郊區條例》，任何人在郊區留下火種或隨意燃燒冥鏹可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款25,000元及監禁一年。

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記者：陳梓蔚