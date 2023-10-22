【恐怖車禍】三車追撞4月大男嬰被拋出車外亡　揭無安全座椅母疑抱B駕駛肇禍　

▲ 肇事車輛上無安全座椅，女司機疑手抱男嬰開車。（iStock圖片，非當事人）

交通事故時有發生，載住小朋友必須做好安全措施。台灣屏東在20日晚深夜發生恐怖車禍，造成1死4傷，其中一名4個月大嬰兒被強大撞擊拋出車外，當場死亡，而警方事發後在死者母親的車上沒有找到汽車安全座椅。

據台媒報道，事發於10月20日晚9時半，34歲王姓女子駕車載兩名分別2歲及4個月大的兒子，返回屏東找公公和婆婆，然而王女疑駕駛操作不慎，自撞護欄停於外側道，而後方車輛未注意追撞上去才引發的連環車禍。現場3輛車均被撞成廢鐵，零件四散。

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事故造成1死4傷，肇事的王女多處骨折、腦部出血目前仍在醫院急救，其2歲兒子頭部受重創，而4個月大男嬰被拋出車外，當場身亡。警方事後調查發現，王女的汽車上並沒有擺放安全座椅。

家屬事後受訪猜測，王女疑抱著細B開車，加上旁邊的大仔哭鬧，要分神安撫，導致沒有留意路面情況而出事。目前警方將等待檢察官驗屍，進一步釐清責任歸屬。據台灣法例，2歲以下的嬰幼兒乘坐汽車，必須安放在「兒童安全座椅」上，若違反規定將可處以1500元到3000元新台幣（約360至720港元）不等的罰金。

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責任編輯：王明芳