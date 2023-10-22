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【單車節】逾5,000人參加單車節　公路賽發生意外逾10人受傷

社會 11:48 2023/10/22

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

新鴻基地產香港單車節。（梁偉榮攝）

香港單車節疫後首次復辦，大會預計逾5,000人參與7項參事，包括50公里組、30公里組、環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽，以及國際單車聯盟1.1級公路賽等。

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50公里組今晨5時20分率先在尖沙咀起步，橫跨青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道等「三橋三隧」，再返抵尖沙咀碼頭巴士總站附近的終點。

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今日早上9時前，分別收到2宗受傷報告，1男1女分叫送院治理，包括有單手疑「跣軚」致輕傷。另外，「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站） - 男子公路組」發生意外，多人受傷需在路旁接受治理，大會一度出示紅旗終止賽事。

據了解，事發於接近尖沙咀終點位置，意外中最少11人受傷，4人傷勢較重。現場所見，較輕傷者被安排坐於路旁，由救護員進行簡單處理；傷勢較重者則由救護員用擔架，經救護車送院作進一步治理。

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記者：陳梓蔚

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