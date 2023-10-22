【舒緩過敏】轉季皮膚乾癢狂打噴嚏　4類營養素助舒緩過敏症狀

▲ 轉季容易引起過敏，有營養師就建議可優先攝取4類營養素舒緩症狀。

踏入秋季，雖然天氣變涼，但就令不少過敏體質人士苦不堪言。台灣就有營養師建議優先攝取含有4類營養素的蔬果，可以幫助減緩過敏症狀之餘，更能強化身體的抗過敏能力。

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台灣營養師李婉萍早前在個人Facebook專頁發文，解釋過敏其實是身體的一種防衛機制，起因是身體免疫系統偵測到可能的危險因子，繼而產生過度反應。過敏症狀包括呼吸道不適、狂打噴嚏、流鼻水、黑眼圈、皮膚乾癢、腫脹、腸胃不適等。嚴重過敏人士甚至有機會出現呼吸困難，氣喘，以及過敏性休克等情況。

李婉萍指，有時即使已盡力去除環境過敏源，卻仍會感到難受，這時候就可以挑選含有特定營養素的食材，舒緩過敏症狀。她就建議優先攝取以下4類營養素，強化身體抵抗過敏的能力。

1. 維他命C

維他命C含量高的水果包括白肉及紅肉石榴、木瓜、奇異果、橙，蔬菜則有苦瓜、西蘭花、芥蘭等。

2. 維他命E

可在富含好油脂的食材中找到，如三文魚、秋刀魚、牛油果等。

3. 維他命D

可透過多曬太陽來補充。

4. 槲皮素

可以透過吃洋蔥、蘋果、番茄、提字、莓果等食物來補充。

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責任編輯：羅嘉欣