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【學術成就】中大副校長陳德章獲歐洲腫瘤學會頒「終身成就獎」　為設立以來第3名亞洲學者

社會 12:30 2023/10/22

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（中大圖片）

香港中文大學副校長、李樹芬醫學基金腫瘤學講座教授陳德章近日獲歐洲腫瘤學會頒發「終身成就獎」，表揚他於鼻咽癌研究領域對全球帶來重大貢獻。

此獎項是國際間給予癌症研究人員最高的榮譽和肯定之一。陳德章的多項研究成果已成為鼻咽癌的治療標準，包括確立了晚期鼻咽癌的綜合治療準則、發展EB病毒DNA生物標記的臨床應用，並開拓應用於鼻咽癌的免疫療法及標靶治療。

鼻咽癌是最具侵略性的頭頸癌之一，發病率於亞洲最高，在香港及華南地區尤為常見。三十多年前，鼻咽癌通常由外科醫生診斷、放射腫瘤科醫生治療。放射治療能有效控制局部位置，但三至五成患者往往因癌症轉移至身體其他部位而死亡。

陳德章在英國完成腫瘤科專科訓練後，於1993年加入中大醫學院，隨即在1994年開展首個針對局部晚期鼻咽癌的多中心前瞻性隨機研究，證實同步使用電療化療的綜合治療，患者的五年存活率比單純電療由59%提高至70%。這項研究使電療化療的綜合治療成為全球鼻咽癌的標準療法。

陳德章在2000年代進一步開展研究，並提供科學數據證明術前輔助化療對局部晚期鼻咽癌的療效。自2019年起，結合術前輔助化療已成為鼻咽癌的標準治療。他領導的研究團隊在鼻咽癌的研究也創下多個重要里程，包括確立了EB病毒DNA對預測病變的重要性，並首次利用此生物標記以區分患者接受輔助性療法的風險；及轉化表觀遺傳治療作臨床應用等。

對獲此獎項，陳德章表示，衷心感激歐洲腫瘤學會授予這項榮譽，也要特別感謝研究團隊、以及過去30年全球各地每位一起為鼻咽癌研究共同努力的研究人員。免疫療法是目前一個非常熱門的課題，展望未來，團隊將繼續努力尋找不同免疫治療藥物的更有效組合。」

自歐洲腫瘤學會設立「終身成就獎」以來，得獎者中僅有3人為亞洲學者。除陳德章外，還包括日本腫瘤內科學會創辦人Nagahiro Saijo教授及中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦。

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記者：陳梓蔚

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