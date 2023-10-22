MIRROR成員︱Jer被指日本拍拖斷正　柳應廷疑暗撻「插畫界陳嘉倩」Coey齊同居

▲ MIRROR成員Jer被指撻「插畫界陳嘉倩」靚女畫家Coey。

MIRROR成員Jer（柳應廷）在成員當中，算是緋聞較多的一位。Jer入行前有位圈外女友Kelly，當年Jer參加《全民造星》時已公開與Kelly戀愛關係，就算之後出道也不時在在社交平台放閃。

可是在2021年12月，Kelly把二人於社交網站的合照全數刪掉，5年情斷。當時有傳阿Jer為《全民造星IV》任導師時暗撻參賽者許寶恆（Alice），不過阿Jer後來向傳媒否認撻著Alice。

在今年7月，傳Jer與化妝師Rainbow疑地下情，因為在同年5月，二人曾被影到戴情侶帽，而且女方IG不時出現MIRROR各成員身影，而Jer常站在她身邊。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

暗撻插畫界陳嘉倩

但今日（10月22日），有媒體報道指有人爆料指Jer已「換新女友」，對方是有「插畫界陳嘉倩」之稱靚女插畫家Coey。爆料者更言之鑿鑿指，Jer與Coey在9月19日至24日遊日拍拖。

可是「冇圖冇真相」，爆料者卻未能提供相片之類實際證據，但是Jer當時的一段時間的確似不在香港，因為呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）往戲曲中心捧隊友陳瑞輝（Frankie）主演舞台劇《大象的告別式》場，可是Jer卻沒有同行。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

Jer與Coey同居

另外，又指Jer在他7月舉行個唱的尾場時，貌似Coey的和Jer的家人齊坐同一行，反映關係不簡單。而且Coey的美食插畫IG帳戶內，當中繪圖有幾張與Jer的Cafe「根」有關。

甚至於有指Jer已與Coey同居過二人世界，不過爆料者聲稱Coey一腳踏兩船還另有「神秘男友」，但此指控卻「得個講字」，沒有實際證據。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R