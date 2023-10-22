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【萬能姐姐】菲傭曾任老師為少主自製默書教材　港媽教一招聘高學歷好姐姐

育兒經 13:16 2023/10/22

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

港媽分享一招聘到好姐姐。

不少港人都會聘用外傭照顧小朋友和打理家務，能遇上好姐姐是家庭的幸運。有港媽近日就分享，自己聘用到「萬能姐姐」，不但妥善照顧孩子起居，更身兼補習老師，自製教材幫少主溫默書，令大批網民大感羨慕。

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港媽在facebook外傭群組分享，大讚其菲傭姐姐萬能，她上載了兩張姐姐自製的默書教材，圖文並茂，港媽指，姐姐兩日就教識兒子默書內容，一晚便KO家姐的整篇英文默書，更用網上翻譯工具對功課，

自問教仔真係災難級別，佩服佢，緊張過我。

萬能姐姐自製教材幫少主溫習。（facebook圖片）

從港媽上載的圖片可見，姐姐將少主的默書內容寫在白紙上，並附以相關圖案，例如「a ball」就畫了一個籃球、「a car」就畫了一輛車等，十分有心機。港媽表示，兒子不喜歡默書，「佢話咁樣就冇咁枯燥」。

原來，港媽所聘請的姐姐原本在菲律賓是教書，但家人覺得人工低不支持她，她只好出國打工，而教少主溫習也是姐姐喜愛的工作，「話有成功感同本身自己興趣」。有網民趁機請教如何聘到如此高質數的外傭，例如本身從事教育、護理或大學畢業，港媽則教路，可以嘗試跟中介講要求，她身邊都有不少友人請到護理出身的姐姐，

我呢個係中介介紹，話佢格好。我同佢傾偈覺得佢好開朗，答啲問題好正路就請了」。

港媽補充，菲傭姐姐現年35歲，家中有兩個小朋友，其月薪為最低工資$4,730，但講明「做得好會不定時有bonus（花紅）」。不少網民紛紛表示羨慕，形容是「中咗六合彩」、「執到寶」，「搵人補功課都唔唔止$4730」。

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責任編輯：王明芳

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