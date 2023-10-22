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女團SNH48成員段藝璇演出遇意外　慘被巨型鐵板壓中倒地

娛樂 14:19 2023/10/22

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SNH48成員段藝璇在演出舞台劇時遇意外。

在2022年，人氣男團MIRROR在7月28日紅館演唱會發生意外，場內大熒幕墜下導致舞者李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）受傷，當中重傷的李啟言仍然留醫。

而內地女團SNH48成員段藝璇不幸遇類似此外，她在昨日（10月21日）於青島演出舞台劇，可是她步出舞台時，她身後的巨型布景板卻突然倒塌，段藝璇慘被撃中並被壓住，現場觀眾發出驚呼。

工作人員即上前協助，但她仍敬業地堅持繼續演出，但有現場粉絲指她全身發抖，明顯有傷在身。

BLACKPINK美國巡唱險生意外　升降台欄杆沒鎖好Jennie幾乎半空跌落台

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後援會要求追究責任

而段藝璇演出完結後到醫院檢查，並報平安指沒腦震盪，頭暈及頭痛是頸椎問題所致，並稱：「那個板子背後是鐵的井格式骨架子，不是全部都是鋼板，中間是有一個個空的不硬的小格子，可能我運氣很好，所以不要擔心了啦。」

內地女團「SNH48」在2012年成立，隸屬於上海絲芭文化傳媒集團有限公司，在微博有936萬人追蹤。此外事件後，女團粉絲後援會呼籲其所屬公司追查事故責任及道歉。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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