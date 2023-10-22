【網絡罪案】警方破近億元騙案拘51人　年齡最輕僅19歲

鑑於騙案持續上升，灣仔警區刑事部人員在10月15至21日一連七日展開代號「衝霄」的行動，打擊區內騙案。



行動中，人員共拘捕32名本地男子、17名本地女子及2名外籍女子，年齡介乎19至67歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。



調查顯示，被捕人與39宗騙案及洗黑錢案件有關，包括投資騙案、網上情緣騙案、網上購物騙案、電話騙案及求職騙案等。案件涉及119名受害人，總損失金額約9,900萬元。大部分被捕人涉嫌向詐騙集團提供傀儡戶口、收取騙款及「洗黑錢」。



所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月中至下旬向警方報到。



警方呼籲市民應小心保護個人資料，包括身份證、銀行、文件稅務等，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。市民如懷疑遇上詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。



警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

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記者：陳梓蔚