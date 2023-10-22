【育兒爭議】謊稱獸醫老公助接生非法購入醫療器材　網紅7寶媽連爆爭議政府出手調查

▲ 網紅七寶媽在影片中謊稱獸醫老公助接生。（facebook圖片）

台灣網紅7寶媽自今年中起引發爭議不斷，繼日前被揭帶孩子參加山林狩獵活動，餵孩子生食山羌（又名黃麂）肝後，最新她又被指控，在生產影片中炫耀BB是由獸醫老公幫忙接生，引來高雄衛生局介入，直指其老公僅陪產而非助產，勸導將影片下架。

台灣高雄網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」的7寶媽Sydney，近日接連被爆出爭議事件，最新她被網民翻出，在2019年12月的一則影片帖文中，提及其五寶「粉圓妹」的生產紀錄，文中寫其丈夫竟然準備了手術器械包，並回覆網民留言，

其實每一胎在產房裡，醫生都讓老公接生，再交給醫生處理...聽他說跟接生狗貓差不多。

然而，高雄市衛生局指出，查閱Sydney的生產過程及醫院相關資料，產婦的丈夫只是入產房陪產，新生兒是由醫生接生後才抱給丈夫，護士則接手進行新生兒護理。當局指，該生產紀錄影片中，稱新生兒由獸醫丈夫接生的言論並非事實，恐損醫療專業，已勸導該夫婦將影片下架，以正視聽。

最新影片：

七寶媽Sydney 主張自學，其丈夫經營獸醫院，她常呼籲大眾保護野生動物，但先前曾爆出懷孕8個月爬山受傷，連累同行幫忙的山友骨折、將未穿護具的小孩揹在胸前滑雪，被罰參加親職輔導班等爭議事件。

日前她被網民指控，在兩年前曾帶著不到12歲的孩子參加山林活動，餵孩子進食小山羌肝臟。高雄市社會局接獲舉報後，裁定7寶爸媽讓孩子參加狩獵活動處於易發生危險或傷害之環境，依《兒少法》裁罰4至50小時親職教育輔導課程，拒不接受者，處3千元以上3萬元新台幣以下罰金。

其後她又被網民爆料，在未持有醫材許可證下，非法導購氣喘噴霧劑。當地衛生局表示，已聯絡七寶媽調查，並確認違規販售醫療器材，依法罰款6萬元新台幣（約1.5萬港元）。

由於7寶媽分享孩子在家自學情形，引發連串負面爆料。高雄市長陳其邁亦關注其小孩自學問題，教育局表示，3名小學學齡的孩子已申請自願放棄自學，並以一般生身分轉回教育體制內就讀小學。

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