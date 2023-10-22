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熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
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【筍工】房署筍工請人學歷僅需小學畢業　月薪最高可達近2.3萬

社會 15:26 2023/10/22

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

房屋署正招聘丈量員，學歷要求小六或以下，月薪達港幣18,965元至22,895元。

申請人必須：

  • 在土地/工程測量方面具備不少於兩年的相關經驗
  • 能夠以廣東話/中文和簡單英文溝通；閱讀簡單中文和簡單英文；書寫簡單中文和簡單英文
  • 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

丈量員的主要職責是：

  • 協助測量主任(工程)及土地測量師職系人員進行實地測量工作
  • 就實地測量工作負責預備、看管、保養、運送及簡單維修測量設備、工具和物料
  • 保持擺放測量器材的儲存間整齊清潔
  • 利用小型測量設備/工具執行實地測量工作
  • 督導及協助訓練一級工人及二級工人

值得留意的是，丈量員或須不定時工作，以及在本港任何地區工作，包括多山及地面崎嶇不平的地區。

詳情可於政府職位空缺查詢系統查詢（職位編號:47401）。

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記者：陳梓蔚

 

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