【筍工】房署請人學歷可低於小六 月薪最高可達近2.3萬
社會 15:26 2023/10/22
房屋署正招聘丈量員，學歷要求小六或以下，月薪達港幣18,965元至22,895元。
申請人必須：
- 在土地/工程測量方面具備不少於兩年的相關經驗
- 能夠以廣東話/中文和簡單英文溝通；閱讀簡單中文和簡單英文；書寫簡單中文和簡單英文
- 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績
丈量員的主要職責是：
- 協助測量主任(工程)及土地測量師職系人員進行實地測量工作
- 就實地測量工作負責預備、看管、保養、運送及簡單維修測量設備、工具和物料
- 保持擺放測量器材的儲存間整齊清潔
- 利用小型測量設備/工具執行實地測量工作
- 督導及協助訓練一級工人及二級工人
值得留意的是，丈量員或須不定時工作，以及在本港任何地區工作，包括多山及地面崎嶇不平的地區。
詳情可於政府職位空缺查詢系統查詢（職位編號:47401）。
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記者：陳梓蔚