【食不安心】連鎖餐廳食雞扒驚見粉紅生肉　職員咁處理惹食客不滿

▲ 有網民指自己在一間連鎖餐廳吃雞扒，結果吃了兩口發現是「三成熟雞扒」。

出外用餐要留意！近日有網民在網上分享中伏經歷，指自己在一間連鎖餐廳吃雞扒，結果吃了兩口之後赫然發現雞肉根本未煮熟，扒開雞皮更可見到粉紅生肉。而職員其後的處理方法亦令事主感到不滿，直呼「真係多謝」。

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事主周四（19日）晚上於連登討論區上載圖文，指自己在一間連鎖意式餐廳吃雞扒，不料吃了兩口之後發現雞肉並未煮熟，是「三成熟雞扒」。從事主拍攝的照片可見，雞扒中間部分呈粉紅色，明顯屬於生肉。而當時通知店員後，對方將雞扒原碟拿到廚房重新焗熱了事，令事主感到不滿，認為至少應免除該餐費用，忍不住直呼「真係多謝」。

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帖文發布後引來不少網民留言，有人反諷稱「夠pink夠嫩咁至juicy」、「你冇叫well done」，亦有人點出該連鎖餐廳之前亦曾發生食安事件，已許久沒有幫襯。

生肉風險

究竟肉類未煮熟有甚麼風險？根據食安中心資料，生肉表面本身存在有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，這些細菌會在肉類絞碎製作漢堡時散布至整塊肉餅。因此，漢堡肉餅及碎牛肉應煮至全熟、內部溫度至少達攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈，否則這些細菌仍可在肉餅中存活。

而根據衞生防護中心資料，未熟透的肉類及家禽會帶有沙門氏菌或大腸彎曲菌。沙門氏菌會令患者嘔吐、腹瀉及腹痛，亦有可能會導致發燒；如果未能及時接受適當治療，甚至可能出現致命的併發症，例如脫水及敗血病等。大腸彎曲菌則會引發腹痛、腹瀉、發燒等，還會伴有倦怠感、頭痛、肌肉酸痛等前期症狀，接著會出現噁心感及腹痛。

衞生防護中心處理肉類的建議：

食物應煮熟至中心溫度至少達攝氏75度

食物煮熟後，上菜前應保持於攝氏60度以上

食物冷盤應保持於攝氏4度或以下

不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉

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責任編輯：羅嘉欣