流行都市︱安德尊失言嗌「夠鐘喇鼎爺」　林凱恩醒目打圓場氹掂李家鼎

TVB節目《流行都市》近期逢周四加入由「鼎爺」李家鼎主持新環節「鼎爺家常菜」，不過一向多嘢講的「大王」安德尊令鼎爺扯火黑面，鼎爺便曾對嘈到爆的大王說：「我未出聲，唔好問嘢住！」

事實，不少網民早已批評安德尊一向做主持廢話多多而且大聲夾冇準，而且常對後輩面前擺款搶對白，已令人十分討厭，今次有鼎爺可以治他而大快人心。

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▲ 早前安德尊主持「鼎爺家常菜」時，早已令鼎爺扯火黑面。

安德尊句句有骨

不過大王早前接受TVB娛樂新聞台訪問表示：「一樣會咁大聲，佢都咁大聲啦，我不嬲都咁大聲，鼎爺係我哋嘅前輩，佢有咩我就跟佢做，佢話乜就乜，呢個好平常囉，鼎爺叫你攞豉油，你攞唔攞？」

他更有骨地指：「同鼎爺相識幾十年，我哋就係咁溝通架啦，可能少見我哋電視上一齊，因為佢做另一個世界，或者拍劇，我哋好少碰面，難得佢大駕光臨，唔學下嘢呀啱唔啱呀？」

▲ 大王接受TVB娛樂新聞台訪問表示：「一樣會咁大聲。」

林凱恩醒目緩和氣氛

在最新一集「鼎爺家常菜」，鼎爺教煮「銀魚蝦乾蒸茄子」，今次除安德尊外還有「Bonnie譚育英」林凱恩（Iris）一同當主持，氣氛立即緩和。醒目的林凱恩一開始已賣口乖：「終於可以同鼎爺合作喇」，鼎爺立即笑容滿面連聲道謝。

而且高下立見，林凱恩用合適聲浪、在適當時候提出問題，而且廢話不多。反之安德尊卻似仍停留在舊年代，以為擘大喉嚨亂講嘢此類硬滑稽就是好笑、搞氣氛，結果變得廢話連篇兼十分嘈吵。鼎爺不時黑面對大王，甚至截停他，相反鼎爺每次微笑回答林凱恩問題。

▲ 林凱恩一開始已氹得鼎爺甚開心。

當蒸茄子蒸到差不多時，安德尊更脫口而說：「夠鐘喇鼎爺」，鼎爺即黑面問：「鼎爺未能夠鐘！」慢半板安德尊呆了呆才知失言但又不知如何解決，結果林凱恩立刻醒目打圓場指是蒸茄子時間夠，鼎爺聽後笑住叫安德尊熄火。

可是之後鼎爺落油，可是安德尊卻雞手鴨雞，鼎爺忍不住窒他：「快手啦，又要爭住做。」

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網民彈大王討厭

不少網民紛紛留言，表示：「而家終於明白李錦聯師傅的感受。」、「鼎爺算好脾氣，夠俾面大王❤。大將之風！！」、「快快換咗大王啦！全世界都憎佢、証明此人實在衰到無朋友」、「這個大王一味問埋啲無腦嘅嘢，成日斬亂話柄，認真乞人憎! 一啲都唔尊重嘉賓，有佢在，無自在！🥺🥺」、「大王，你唔出聲真係無人話你啞， 你真係好乞人憎」

但另一方面有人覺得這樣夠娛樂性，甚至有人懷疑鼎爺與大王預先夾好。

同時，不少人稱讚林凱恩：「小妹妹越睇越端裝,大將之選」、「好彩有林凱恩，如果唔係真係好大火藥味」等。其實林凱恩主持《流行都市》表現一直不錯，指她語氣溫柔夠淡定。

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林凱恩回應夠智慧

另外，林凱恩在個人社交平台不時寫些「心靈雞湯式」的生活體悟，約在兩周前在個人社交平台，她發文寫道：

小小的種子，就算往哪裡走都是在成長

都是在為變成更美好的自己在努力🪴🤎✨

但有網民留言：「其實講呀媽係女人的道理，自我安慰，就會紅？！come on . 照吓塊镱！」不少網友覺得此人無禮，根本為鬧而鬧於是代林凱恩留駁。

意想不到，林凱恩親留言回應hater寮道：「保持一顆善良的心也是每個人都懂的道理，但卻不是每個都做到🫡」網友稱讚她回應夠智慧。

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