【以巴衝突】國泰延長停飛以色列至年底　強烈建議尚未啟程乘客接受全額退款

因應以色列的局勢持續發展，國泰航空宣布取消即日起至今年12月31日（包括當日）往返香港及特拉維夫的所有航班。

若旅客已啟程，惟仍未收到國泰航空的通知，可透過國泰網頁的自助訂位管理服務查閱其航班的最新狀況。旅客如需協助，可透過以下途徑，與國泰客戶服務團隊聯絡：

WhatsApp（+852 2747 2747或按此開啟新視窗）或

以色列免費電話 +972 1 809 457 093（英語、廣東話及普通話）、

以色列專線 +972 3 798 7676（希伯來語及英語）、

英國專線 +44 20 7660 8992 （英語、廣東話及普通話）、

香港專線 +852 2747 3333（英語、廣東話及普通話），

國泰又指，由於現時能為受影響顧客重新預訂其他往返以色列的航班選擇非常有限，強烈建議尚未啟程的顧客，接受全額退款的選項。

國泰為顧客帶來不便深表歉意，並感謝理解及體諒。

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記者：陳梓蔚