【婆媳關係】奶奶婚後首晚討回金器禮金　洗腦孫女「媽媽忘記你」人妻忍4年好崩潰

▲ 人妻婚後強忍奶奶4年感到崩潰。（《寶寶大過天》劇照）

婆媳可以親如母女，但亦可以互相敵視，令人妻婚後生活變得難受。有台灣人妻近日就在社交平台大呻，奶奶經常嫌棄兩名孫女，例如不滿單眼皮、頭髮少等，甚至趁人妻不在時向孩子洗腦指「媽媽忘記你」，令人妻超崩潰。

有台妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」指出，自己一家四口與老爺奶奶同住，兩名女兒分別3歲和1歲。她憶述，婚後入屋第一晚奶奶就要求退回禮金和金器，否則就不會跟她維持良好的婆媳關係，人妻無可奈可地屈服。

最新影片：

然而，人妻婚後4年以來，奶奶仍經常指桑罵槐，生活處處被挑剔，例如食飯太快太慢都會被指責，人妻飯後要幫忙收拾，但奶奶又不肯照顧細女，「每一天晚餐都是我的惡夢。」

奶奶尚未退休，平日要返工，因此人妻自己一打二湊兩孩，但當奶奶心血來潮想玩孫，就一定要帶去給她玩，否則她就會生氣黑臉。奶奶亦不時針對她生的兩名女兒，人妻舉例，奶奶會嫌大孫女眉毛連在一起、又指小孫女頭髮少、單眼皮等，處處都看不順眼。

有一次，人妻跟老公單獨出去慶祝生日，把大女和細女分別交予奶奶和娘家照顧，怎料奶奶趁夫婦外出時，跟大女洗腦「媽媽忘記你，所以沒帶你出去」，導致大女在樓梯口痛哭，人妻也不知如何應對，

那一天是我過的最累的一天，我不懂她為什麼要這樣？

不少網民紛紛指責奶奶的行為差徑，又問當發生問題時，老公在哪裡，「就你太好欺負」、「你老公豬隊友」、「別再讓自己受委屈了」，有人勸喻快點搬走，萬一無法搬走，就索性做個壞新抱，「把自己搞黑，黑到底反而好作事」。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳