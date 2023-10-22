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【公德心】亂拋垃圾今起罰3,000　食環署：定額罰款唔係電話費，唔係定期都要交

社會 16:44 2023/10/22

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（清潔龍阿德Facebook專頁）

《2023年罰款及定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）（雜項修訂）條例》今日起生效，將在公眾地方、郊野公園或海上棄置廢物和吐痰等涉及個別公眾人士行為的七項表列罪行的定額罰款金額，由1,500元提高至3,000元，以及將主要針對店鋪阻街和非法棄置建築或大量其他廢物兩項表列罪行的定額罰款金額，由1,500元提高至6,000元。

食物環境衞生署透過旗下「清潔龍阿德」Facebook專頁提醒公眾：

定額罰款唔係電話費，唔係定期都要交，只要大家自律同有公德心，唔犯法就唔會俾人罰款啦！

環境及生態局發言人表示，政府銳意提升本港環境衞生，亂拋垃圾和店鋪阻街等罪行的新定額罰款金額已於今日生效。此外，政府將於今年內就第二階段法例修訂展開公眾諮詢，以提高執法效率和阻嚇力。

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記者：陳梓蔚

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